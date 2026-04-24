그립, 가수 황인선과 어버이날 특집 라방서 11.6억원 매출 달성

그립컴퍼니(대표 김한나·김태수)는 가수 황인선이 진행하는 ‘흥정대황군’ 라이브 방송을 통해 지난 20일부터 22일까지 3일간 약 11억 6000만 원의 누적 매출을 달성했다고 24일 밝혔다.

흥정대황군 라이브 방송은 가수 황인선이 직접 판매 상품의 관계사 또는 공급사를 방문해 담당자와 소통하며 가격 협상을 진행하는 네고 콘셉트의 라이브 커머스 콘텐츠다. 이번 방송은 가정의 달 5월을 맞아 어버이날 특집으로 기획됐으며, 생활·뷰티·식품 등 다양한 카테고리의 상품을 선보였다.

첫날인 20일에는 ▲’아토젯’의 샤워기 필터 ▲’pH4’의 여성청결용품 ▲’에이프’의 홈케어 디바이스 등을, 21일(화)에는 ▲’로이첸’의 자동회전 롤팬 등 생활 밀착형 제품을 소개했다.

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22일 방송에서는 ▲화장품 브랜드 ‘이희앤코’의 엑소머 라인 ▲건강기능식품 브랜드 ‘천호엔케어’의 가족 영양 제품 세트 등을 선보이며, 하루 매출 약 9억원을 기록했다. 이희앤코 제품은 동일 제품 기준으로 이전 흥정대황군 방송 대비 판매량이 약 5.5배 증가했고, 방송 중 한정으로 판매된 ‘천호엔케어 시그니처 맛보기 즙 세트’ 역시 초특가 구성으로 빠르게 소진됐다. 또 그립은 라이브 방송 중에만 참여 가능한 고객 이벤트를 진행해 구매 전환을 이끌어냈다.

한창균 그립컴퍼니 커머스 본부장은 "이번 라이브 방송은 시즌성과 크리에이터의 기획력, 팬덤 구매력이 맞물리며 단기간 내 높은 판매 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 그립은 크리에이터 중심 구조를 기반으로 팬덤 구매력을 실질적인 매출로 연결하고, 협업을 확대해 라이브 커머스 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.