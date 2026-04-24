김택진 엔씨 대표 "AI 시대 경쟁력은 통찰력"

김택진 엔씨 대표가 신입사원을 만나 AI 시대 경쟁력을 갖기 위해서는 통찰력이 뒷받침되어야 한다고 강조했다.

엔씨는 지난 23일 경기도 성남 엔씨 판교R&D센터에서 ‘CEO와의 대화’를 진행했다.

김택진 대표는 이날 올해 신입사원과 AI 시대의 경쟁력, 게임 개발의 철학과 방향성 등에 대해 의견을 나눴다고 알려졌다.

특히 김 대표는 AI 시대에서 가장 필요한 역량은 ‘통찰력’이라고 강조했다는 것이 회사 측의 설명이다.

김택진 엔씨 대표.

회사 측에 따르면 김 대표는 “AI 기술이 발전함에 따라 인간의 통찰력은 더욱 중요해졌다”며 ”자신에게 맡겨진 일의 본질과 의미를 꿰뚫어보는 통찰력이 뒷받침되어야 AI 시대에 경쟁력을 가질 수 있다”고 밝혔다.

게임 개발과 창의성에 대해서는 “가장 이상적인 게임은 언어로 표현하기 어려운 순수한 재미를 주는 것”이라며 “논리적인 설명과 한계를 뛰어넘어 본능적인 재미를 선사할 수 있는 게임을 만들어주길 바란다”고 조언했다.

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김 대표는 “10년 전 이 자리에 있었던 신입사원들이 현재 회사의 중심”이라며 “여러분들은 그보다 더 빠르게 엔씨를 다음 단계로 이끌어주길 바란다”고 덧붙였다.

엔씨는 2006년 신입사원 공개 채용을 시작한 이후 온보딩 프로그램인 'CEO와의 대화'를 운영 중이다. 신입사원에게 엔씨의 기업 정신과 미래 전략을 공유하고 있다.