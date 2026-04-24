삼성전자, '갤S26 구매혜택 제공' 패밀리 페스타 진행

삼성전자가 5월 가정의 달을 맞아 '갤럭시 S26 패밀리 페스타'를 진행한다고 24일 밝혔다.

삼성전자는 다음달 10일까지 갤럭시 S26 시리즈를 구매하는 모든 고객에게 갤럭시 스토어에서 사용 가능한 5만원 상당 게임 아이템 할인 쿠폰을 제공한다.

삼성스토어 홍대에 오픈한 '붕괴: 스타레일' 팝업스토어에서 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 패밀리 페스타' 구매 혜택을 소개하는 모습.(사진=삼성전자)

삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 삼성카드로 구매하고 '뉴(New) 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입한 고객은 최대 5만5000원 캐시백을 추가로 받는다.

체험형 마케팅도 강화한다. 삼성전자는 24일부터 다음달 5일까지 삼성스토어 홍대에서 인기 RPG 게임 '붕괴: 스타레일' 팝업스토어를 운영한다.

팝업스토어는 가족 단위 방문객과 1030 세대를 위해 갤럭시 S26 시리즈를 활용한 게임 체험존으로 구성했다. 방문객은 게임 속 배경과 캐릭터로 꾸며진 공간에서 다양한 이벤트와 스탬프 미션에 참여할 수 있다.

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삼성전자는 팝업스토어 운영 기간 중 게임 속 캐릭터를 활용한 마그넷 케이스, 아크릴 오르골, 스마트폰 거치대 등으로 구성된 갤럭시 S26 울트라 키레네 액세서리 에디션도 2000개 한정 판매한다.

정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "가족이 함께 즐길 수 있는 프로모션을 준비했다"며 "갤럭시 S26 시리즈의 강력한 성능은 물론, 추가 구매 혜택도 누리길 바란다"고 말했다.