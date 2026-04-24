LG유니참, 슈링크플레이션 차단…"용량 변경 시 공개"

정보 투명성 제고 및 소비자 권익 보호, 민관 협력 동참

유통입력 :2026/04/24 09:51

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

LG유니참은 제품 가격을 인상하면서 용량을 줄여 소비자를 속이는 ‘슈링크플레이션’을 차단하는데 협력하기로 했다.

24일 LG유니참에 따르면 지난 14일 서울 중구 대한상공회의소에서 공정거래위원회와 한국소비자원, 주요 위생용품 업체들은 ‘위생용품 용량 변경 등 중요 정보 제공을 위한 협약’을 체결했다.

이번 협약은 위생용품의 용량 변경(축소) 시 관련 정보를 소비자에게 제공하고 가격 안정화를 위해 노력하는 등 소비자 권익 보호 강화를 골자로 한다.

위생용품 용량 변경 등 중요 정보 제공을 위한 협약 체결. (제공=LG유니참)

참여 기업들은 용량 변경 시 해당 정보를 한국소비자원에 제공하고, 회사 홈페이지 등에 게시해 소비자에게 공유한다. 민생 부담을 완화하기 위해 가격 안정화에 노력하는 등 사회적 책임을 다할 예정이다.

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LG유니참은 한국소비자원이 운영하는 ‘위생용품 사업자정례협의체’ 참여 기업으로 생리대, 기저귀, 물티슈 등 다양한 분야에서 소비자 보호 및 정보 제공 강화를 위한 민관 협력을 지속해오고 있다.

LG유니참 관계자는 “다양한 방면의 민관 협력을 통해 소비자가 보다 합리적인 가격과 투명한 정보를 기반으로 제품을 선택할 수 있도록 노력하고 있다”며 “앞으로도 소비자 신뢰를 최우선으로 두고 책임 있는 기업 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
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한국소비자원 LG유니참 위생용품 슈링크플레이션 생리대

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