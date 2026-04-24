영풍, 고려아연 이그니오 투자 의혹 검증 본격화

고려아연의 최대주주인 영풍·MBK파트너스가 미국 법원에 요청한 고려아연의 이그니오 인수 관련 증거개시 명령이 최종적으로 받아들여지면서 협상 기록과 증언, 평가 자료 등 전말이 공개될 전망이다.

영풍은 고려아연 경영진 및 이사진 소송과 연계된 미국 증거개시 절차 항소심에서 최종 승소했다고 23일 밝혔다.

미국 제2연방순회항소법원은 앞서 22일 고려아연 측 미국 계열사 페달포인트가 제기한 항소를 기각하고, 영풍의 증거 개시를 허용한 1심 결정을 그대로 유지하는 판결을 선고했다.

최윤범 고려아연 회장 (사진=고려아연)

이번 판결로 영풍은 미국 내에서 페달포인트를 상대로 문서 제출 및 관계자 증언 확보를 계속 진행할 수 있게 됐으며, 그간 제한됐던 핵심 자료 접근이 가능해졌다. 또한 영풍은 고려아연 최윤범 회장의 이그니오 고가 투자 논란 관련 의사결정 과정과 거래 구조 전반에 대한 실질적 검증이 가능해지는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이그니오는 2021년 설립된 전자폐기물 재활용 업체로, 고려아연은 2022년 총 5800억 원 규모로 해당 회사를 인수했다. 그러나 인수 당시 이그니오는 완전자본잠식 상태였던 것으로 나타났다. 해당 거래는 회사와 주주에게 상당한 손실을 초래한 반면 매도자 측에는 투자금 대비 약 100배에 달하는 이익을 제공한 구조였다는 점에서 투자 적정성 의문이 제기된다는 것이다.

실제 이그니오의 초기 출자 자본금은 약 275만 달러(약 33억원) 수준에 불과했으나, 고려아연은 약 3억 달러(약 3600억원)를 지급하고 초기 지분을 인수한 것으로 나타났다. 단기간 내 극단적으로 높은 수익이 실현된 구조로, 일반적인 투자와 인수합병 사례와 비교할 때 이례적 수준이란 지적이다.

영풍 측은 설립 이후 불과 수 개월 만에 인수 협상이 진행되고, 초기 자본금 대비 100배를 상회하는 가격에서 거래가 이뤄진 점도 통상적인 기업가치 평가 및 거래 관행과 괴리가 크다고도 지적한다.

영풍 관계자는 “항소심에서도 고려아연 측 주장이 전면적으로 받아들여지지 않으면서 핵심 증거 확보를 가로막던 장애가 사실상 제거됐다”며 “확보될 자료를 통해 대표적으로 비정상적인 거래라 손꼽히는 이그니오 투자 전반의 의사결정 근거와 합리성, 거래 구조의 타당성을 철저히 검증해 나갈 것”이라고 말했다.

영풍의 이번 입장문에 대해 고려아연은 영풍이 회사 기업가치 훼손 시도를 지속하고 있다고 반발했다.

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고려아연은 "한국 법률 체계상 위와 같은 절차로 수집된 증거가 적법하고 유효한지, 실제로 한국 법원에서 증거능력이 인정될 수 있는지 또한 별개의 문제"라며 "국내에서 진행 중인 주주대표소송은 ‘고려아연 이사들 개인’이 당사자인 만큼 페달포인트라는 ‘회사’가 보유한 문서들은 쟁점 판단과 관련이 없다"고 강조했다.

또 "인수 당시 이그니오의 기업가치는 글로벌 초대형 투자은행(IB)의 기업가치 보고서를 토대로 책정되는 등 합리적인 절차에 따라 이뤄졌다"며 "영풍 장형진 고문 역시 당시 이그니오 인수를 위한 페달포인트 설립 및 유상증자 결정에 찬성한 바 있다"고 했다.