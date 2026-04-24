"일부러 쉬는 건 아닙니다만"...취업, 작년보다 어렵다

Z세대 구직자 10명 중 8명은 최근 1년 간 취업이 작년보다 ‘어렵다’고 느끼는 것으로 나타났다. 취업난이 심화되면서 준비 시점은 앞당겨지고, 공백기에 대한 부담도 커지고 있다.

상위권 채용플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 구직자 3026명을 대상으로 ‘취업 체감 난이도’를 조사한 결과, 응답자의 80%가 ‘취업이 작년보다 어렵다’고 답했다. 이는 24년 동일 조사(76%) 대비 4%포인트 상승한 수치다. ‘보통이다’는 17%, ‘쉽다’는 3%에 그쳤다.

취업이 어려워지면서 준비 시점도 앞당겨졌다. 응답자의 84%가 ‘대학 졸업 전’부터 취업을 준비하는 것으로 나타났으며, 이는 2024년 조사 대비 14%포인트 증가한 수치다. 특히 시작 시점은 ‘대학교 3학년(30%)’이 가장 많았고, ‘4학년(22%)’, ‘2학년(17%)’ 순이었다. ‘대학 입학 전(8%)’과 ‘1학년(7%)’부터 준비를 시작했다는 응답도 이어졌다.

취준생 ”작년보다 취업 어렵다”

졸업 전 취업 준비를 하는 이유로는 ‘스펙 경쟁 심화’가 33%로 가장 높았다. 이어 ‘신입 취업에도 실무 경험 필요(29%)’, ‘졸업 후 공백기에 대한 공포(24%)’ 순으로 나타났다. 이외에도 ▲중고신입 등 경력직 선호(7%) ▲채용규모 감소(6%) 등의 의견도 있었다.

재학 중 취업을 위해 준비하는 항목으로는 ‘학점 관리’가 37%로 가장 높았다. 이어 ‘대외활동(23%)’, ‘아르바이트 및 인턴(15%)’, ‘어학 성적(12%)’, ‘직무 탐색(11%)’ 순으로 나타났다. 이는 학점을 기반으로 대외활동과 인턴 등 실무 경험을 병행하는 준비 방식이 일반화되고 있음을 보여준다.

취업 전까지 허용 가능한 공백기로는 ‘1년 이내’가 67%로 대부분이었다. 이어 ‘2년(23%)’, ‘3년(7%)’, ‘4년 이상(3%)’ 순으로 나타났다. 특히 공백기에 대한 부담이 큰 만큼, 취업 준비 과정에서 쉬는 기간을 갖기 보다는 빠르게 취업하려는 인식도 확인됐다.

김정현 진학사 캐치 본부장은 “AI 확산과 채용 효율화로 신입 채용이 줄면서 ‘칼 취업’이 어려워졌다”며 “실무 경험을 중시하는 흐름 속에 공백기 부담이 커지며, 저학년부터 취업 준비를 병행하는 경향이 뚜렷해지고 있다”고 말했다.

HR테크 리더스 데이 시즌5가 5월7일 강남 슈피겐홀에서 진행된다. 채용, 인사, 평가, 교육, 조직문화, 복지 등 다양한 분야의 명강연이 펼쳐진다.

취업과 채용에 대한 간극이 커지는 가운데, 5월 7일 강남 슈피겐홀에서는 'HR테크 리더스 데이 시즌5' 컨퍼런스가 열린다. 이 행사에는 기업 HR 리더와 업계 관계자들이 참여해 최신 채용 트렌드에 대한 정보를 비롯해, AI 전환(AX) 사례와 대응 방안 등을 공유할 계획이다. 이번 행사의 대주제는 ‘휴먼테크+휴먼터치(Human Tech+Human Touch)’다. ‘기술은 차갑게, 관계는 뜨겁게. 너와 내가 만드는 HR 성장기록’이란 슬로건 하에 총 13개의 명강연이 진행된다.

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