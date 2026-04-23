KIMS "미래 100년은 소재혁신 리더로 나아갈 것"

한국재료연구원(KIMS)이 창립 50주년을 맞아 미래 100년을 향한 새로운 도약 방향으로 "미래 가치를 창출하는 글로벌 소재혁신 리더"를 제시했다.

연구 성과를 산업 경쟁력과 국민 삶의 질 향상으로 이어지는 ‘미래 가치’로 확장하는 한편, AI·데이터 기반 연구 혁신을 통해 글로벌 소재기술을 선도하는 기관으로 도약하겠다는 의지를 담았다.

한국재료연구원 50주년 기념식이 23일 개최됐다. 참석자들이 비전선포를 한 뒤 기념촬영했다.(사진=한국재료연구원)

한국재료연구원(KIMS)은 23일 KIMS 창원 본원에서 ‘재료연구 50주년 기념식’을 개최했다.

이날 행사에는 최형두 국민의힘 의원(창원 마산합포구)과 윤경숙 과학기술정보통신부 기초원천연구정책관, 김영식 국가과학기술연구회(NST) 이사장, 장금용 창원특례시 시장권한대행, 손태화 창원특례시의회 의장 등이 참석했다.

KIMS는 지난 50년 연구 성과에 대해 ▲전기밥솥 내솥 코팅 기술 ▲자동차용 메탈베어링 ▲VTR 헤드드럼 소재 국산화 ▲무절삭 정밀단조 기술 ▲희소자원 의존도를 낮춘 영구자석 소재 기술 ▲전기차·반도체 핵심인 방열 소재 기술 ▲차세대 수소 생산을 위한 소재 기술 등의 성과를 소개했다.

비전 선포식에서 KIMS는 미래 100년에 대해 ‘미래 가치를 창출하는 글로벌 소재혁신 리더’를 제시했다.

시상에서는 세계 최고 수준의 기술력을 확보한 연구성과에 수여하는 ‘세계1등 기술상’으로 김성웅 극한재료연구소 책임연구원의 ‘가스터빈용 950℃ 이상급 TiAl 소재 기술’이 선정됐다.

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최철진 원장은 “지난 50년은 아무것도 없는 환경에서 시작해 대한민국 소재산업의 기반을 일궈낸 도전과 헌신의 역사였다”며 “앞으로는 초격차 원천기술 확보와 글로벌 협력을 통해 세계 소재기술을 선도하는 연구기관으로 도약할 것”이라고 말했다.

한편 KIMS는 이날 재료연구 50주년 기념식을 시작으로 오는 5월 7일 서울 과학기술회관에서 일본 물질재료연구기구(NIMS), 독일 프라운호퍼 연구소(Fh-IKTS), 중국 랴오닝재료과학연구원(LAM) 등 세계 최고 연구기관을 초청해 ‘국가 미래소재 혁신전략과 확보방안’을 주제로한 글로벌 포럼을 개최한다.