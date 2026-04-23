카스퍼스키, MDR 제품 강화…위협 탐지·조사 기능 향상

글로벌 사이버 보안 기업 카스퍼스키(한국지사장 이효은)가 관리형 탐지 및 대응(MDR) 제품의 보안 위협 탐지 및 조사 기능을 강화했다.

카스퍼스키는 23일 자동화 및 인시던트 관리 기능을 강화한 '카스퍼스키 MDR 3.0'을 발표했다. '카스퍼스키 MDR 3.0'은 산업 및 임베디드 시스템을 위해 관리 용이성을 높일 수 있는 새로운 서비스도 도입했다. 이를 통해 보안을 강화하고 위협에 보다 빠르게 대응할 수 있도록 지원한다.

카스퍼스키 MDR 3.0(사진=카스퍼스키)

'카스퍼스키 MDR 3.0'은 2025년 기준 사람에 의한 활동에서 비롯된 높은 심각도의 인시던트를 하루 최대 3건 탐지하고, 전년 대비 대응 시간을 약 22% 단축한 것으로 나타났다.

또한 임베디드 환경에서 이 통합적 접근 방식은 온보딩을 간소화하고 관리 용이성을 높여 더 빠르고 안정적인 MDR 배포를 가능하게 한다. 산업 환경에서는 운영 복잡성을 줄이고 복원력을 강화하며 지속적인 유지보수를 간소화한다.

MDR 인시던트를 MDR 포털에서 Kaspersky Global Emergency Response Team으로 직접 에스컬레이션하여 포괄적인 조사 및 대응을 받을 수 있다는 장점도 있다. 초기 대응 및 증거 수집부터 주요 공격 벡터 식별 및 효과적인 대응 계획 수립에 이르기까지 복잡한 사이버 공격의 종합적 관리를 보장한다.

관련기사

아울러 카스퍼스키 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 제품인 '카스퍼스키 넥스트 EDR 엑스퍼트'에서부터 카스퍼스키 MDR까지 원클릭으로 인시던트를 에스컬레이션하는 기능이 새롭게 제공된다. 더 큰 통제권을 갖고 전문가 분석 및 대응 지침에 신속하게 접근할 수 있다.

레나트 투리아노프 카스퍼스키 MDR 제품 총괄은 "카스퍼스키는 진화하는 사이버 위협보다 앞서 나가고 모든 산업 분야의 전 세계 기업을 24시간 365일 보호하기 위해 MDR을 지속적으로 강화하고 있다"며 "이번 최신 업데이트는 카스퍼스키 제품 포트폴리오와의 확장된 통합, 더 스마트한 자동화, 그리고 더 빠르고 정확한 대응을 가능하게 하는 새로운 기능을 제공한다. 오늘날의 위협 환경에서 민첩성과 정밀성은 그 어느 때보다 중요하기 때문에 이 모든 것은 사용자 경험 향상을 위한 것"이라고 밝혔다.