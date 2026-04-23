구글 "제미나이 기반 시리, 올해 하반기 출시"

구글이 22일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막된 구글 클라우드 넥스트 2026에서 애플의 차세대 시리 개편 계획을 언급했다고 나인투파이브맥 등 외신이 보도했다.

토마스 쿠리안 구글 클라우드 최고경영자(CEO)는 이날 클라우드 넥스트 개막 기조연설에서 애플과의 협력 관계를 강조하며, 구글 인공지능(AI) 모델 제미나이가 올해 하반기 출시 예정인 차세대 시리에 탑재될 것이라고 밝혔다.

애플이 음성비서 시리에 구글 제미나이를 적용한다. (사진=챗GPT로 생성)

쿠리안 CEO는 “올해 초 우리는 전 세계 사용자에게 기술력을 제공할 가장 상징적인 브랜드 중 하나와 기념비적인 파트너십을 발표했다”며 “애플의 우선 클라우드 제공업체로서 제미나이 기술을 기반으로 차세대 애플 파운데이션 모델을 공동 개발하고 있다”고 말했다. 이어 “이 모델은 향후 애플 인텔리전스, 특히 올해 말 출시될 더욱 개인화된 시리를 지원하는 데 활용될 것”이라고 덧붙였다.

애플은 새로운 시리의 정확한 출시 시점을 공개하지 않았으나, 2026년 중 선보일 계획인 것으로 알려졌다. 업계에서는 제미나이 기반의 애플 인텔리전스와 시리 기능이 iOS 27의 핵심 요소가 될 것으로 보고 있으며, 해당 소프트웨어는 올 가을 출시될 전망이다.

다만, 새로운 시리와 AI 기능이 애플의 프라이빗 클라우드 컴퓨팅 인프라를 사용할지, 혹은 구글 서버에서 구동될지는 아직 확정되지 않았다.

사진=애플

앞서 애플은 고도화된 시리 서비스 도입에 따라 클라우드 수요가 급증할 것으로 예상하고, 구글 데이터센터에 시리 구동을 위한 서버 구축 가능성을 검토해 줄 것을 요청한 것으로 전해졌다.

한편 애플은 오는 6월 8일 개막하는 세계개발자컨퍼런스(WWDC) 2026에서 iOS 27을 공식 공개할 예정이다.

새로운 시리와 제미나이 기반의 애플 인텔리전 기능이 애플의 프라이빗 클라우드 컴퓨팅을 사용할지, 아니면 구글 서버에서 실행될지는 아직 확실치 않다.

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애플은 더욱 똑똑해진 시리가 출시되면 클라우드 사용량이 크게 증가할 것으로 예상해 구글 데이터센터에 시리 실행을 위한 서버를 구축하는 방안을 검토해 줄 것을 구글에 요청했다는 보도가 지난 달 나온 바 있다.

애플은 오는 6월 8일에 시작되는 세계개발자컨퍼런스(WWDC)에서 iOS 27을 공개할 예정이다.