맥용 제미나이 앱 나온다…"구글, 막판 테스트 중"

애플과 제휴한 구글이 마침내 맥용 제미나이 테스트를 시작했다고 애플인사이더가 19일(현지시간) 보도했다.

구글이 시험 중인 맥용 제미나이 앱은 챗GPT, 클로드 등과 비슷한 성능을 갖고 있다고 이 매체가 전했다. 구체적인 일정은 공개되지 않았지만 조만간 출시될 것으로 전망되고 있다.

현재 맥에서 제미나이를 이용할 경우엔 웹을 통해 접속할 수밖에 없어 불편한 상황이었다. 맥용 제미나이 앱을 출시될 경우 이런 불편이 해소될 전망이다.

(사진=챗GPT로 생성)

또 제미나이 앱이 나올 경우 캘린더, 포터 등 맥용 애플 앱에서 자유롭게 정보를 가져올 수도 있다.

이 같은 소식은 애플과 구글이 AI 제휴 사실을 공개한 지 한 달 만에 나온 것이다.

애플는 지난 1월 구글과 공동 성명을 통해 “차세대 애플 파운데이션 모델은 구글 제미나이 모델과 클라우드 기술을 기반으로 개발된다”고 밝혔다.

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당시 애플은 “정교하게 평가한 끝에 구글 AI 기술이 애플 파운데이션 모델 기반으로 가장 적합하다고 판단했다”면서 “이번 제휴를 통해 애플 사용자에게 새로운 혁신적 경험을 제공할 수 있을 것”이라고 설명했다.

두 회사 제휴 이후 애플 제품에 제미나이가 탑재된다는 소식이 나온 것은 이번이 처음이다.