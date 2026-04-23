"보안 복원력이 경영 미래"...파이오링크, ‘레질리언스 서밋 2026’ 개최

"사이버 공격과 재난의 경계가 무너진 초연결 시대에 100% 완벽한 방어는 불가능합니다. 이제는 막는 것을 넘어, 공격 이후에도 서비스와 비즈니스를 유지하고 빠르게 복구하는 능력이 본질입니다."(조영철 파이오링크 대표)

보안 전문기업 파이오링크가 23일 웨스틴 서울 파르나스에서 ‘레질리언스 서밋 2026’을 개최했다.

행사는 사이버 복원력 강화라는 공동 비전에 뜻을 모은 다수의 협력사가 참여해 강연과 전시를 함께 진행했다. 특히 기업 경영의 새로운 화두로 떠오른 ‘레질리언스(복원력)’를 심층 조망했다. 또한 이날 파이오링크는 사이버 복원력 강화 기술기업이라는 사업 방향을 공식화했다.

조영철 파이오링크 대표는 ‘레질리언스, 경영의 미래’ 주제로 발표했다. 단순히 보안 방어를 넘어 위기 속에서도 사업을 지속하는 ‘복원력’이야 말로 기업의 생존과 성장을 위한 경영의 핵심이 됐다고 강조했다.

조 대표는 지난해 데이터센터 화재로 인한 행정망 마비, 통신사 정보 유출, 개인정보 유출 사고, 랜섬웨어 급증 등 사고를 언급하며 레질리언스를 강조했다. “기존 보안이 ‘깨지는 유리 방패’였다면, 앞으로는 충격을 흡수하고 다시 일어나는 ‘스프링’과 같은 복원력이 필요하다”면서 “원인이 무엇이든, 어떻게 빠르게 다시 일어설 것인가가 유효한 해답이다. 사이버 복원력은 비용이 아닌 핵심 경쟁력”이라고 역설했다.

미국 국립표준기술연구소(NIST)의 사이버 레질리언스 4단계인 예측·지속·회복·적응을 기업의 리스크 관리 프레임워크로 제시한 조 대표는 핵심 전략을 통해 복원력을 경영에 내재화하는 방법론도 소개했다.

조영철 파이오링크 대표가 23일 기조발표를 하고 있다.

파이오링크가 23일 개최한 ‘레질리언스 서밋 2026’이 웨스틴 서울 파르나스에서 열렸다.

특히 경영진이 주목해야 할 변화로 "보안은 소모되는 비용이 아니라 지속 가능한 경쟁력”이라며 “단순히 사고가 나지 않았음에 안도할 것이 아니라, 사고 발생 시 핵심 서비스가 복구되는 데 걸리는 시간을 경영 지표로 관리해야 한다. 보안 부채를 줄이고 보안 자본을 확충하는 재무적 리스크 관리가 필요하다”고 제언했다.

또 “경영자가 비즈니스 가치 중심의 전략적 질문을 던지며 의사결정을 하고(거버넌스 확립), 비난 없는 보고 체계를 통한 심리적 안정감이 조직 내에 뿌리내려야 한다"면서 "무엇보다 단기 보안 성과보다 체질 개선 위주로 보안 성숙도를 관리해야 한다”고 짚었다.

이번에 조 대표가 제시한 기업의 레질리언스 경영 전략은 4가지가 핵심축으로 ▲재무적 리스크 관리(보안을 재무 관점으로 치환해 자산·부채·자본 개념으로 관리 ▲거버넌스 확립(조직 간 이해관계를 조율하는 ‘게임의 룰’을 세우고, CEO 주도의 비즈니스 원칙과 직결된 의사 결정) ▲ 조직문화(탑다운 리더십과 비난 없는 보고, 실패 수용 기반의 유연한 문화 정착) ▲보안 성숙도 관리(보안을 지속적인 체질 개선 과정으로 인식하고, 글로벌 표준을 활용해 조직에 적합한 수준으로 단계적 고도화) 등이다.

한편 이번 서밋은 파이오링크의 사업 방향 전환을 공식화하는 자리이기도 했다.

조 대표는 "파이오링크는 고객이 어떤 상황에서도 비즈니스를 멈추지 않도록 돕는 사이버 복원력 전문 기술 기업으로 나가겠다. 레질리언스는 우리가 고객과 함께 만들어가는 미래”라고 선언하면서, 회사가 솔루션 및 서비스 공급을 넘어, 고객의 사이버 복원력을 전방위적으로 강화하는 기술기업으로 진화하겠다는 의지를 밝혔다.

이날 행사에는 산학연 주요 전문가들이 참여해 사이버 복원력의 정책적 방향과 최신 위협 동향을 심도 있게 다뤘다. 손기욱 서울과학기술대 교수는 사이버 복원력의 기술적·정책적 동향과 실행 전략을 공유하고, 한국인터넷진흥원(KISA) 단장은 최근 공격자 특징을 분석해 국가적 차원의 대응방향을 제시했다.

오후에는 인프라와 보안, 클라우드·AI 서비스 등 각 분야를 대표하는 전문 기업들이 실전 전략을 공개했다. NHN클라우드는 국가 인프라 클라우드 보안 전략을, 이글루코퍼레이션은 자율형 보안운영센터 구축 가이드를 발표했다. 빔 소프트웨어, 제트컨버터클라우드, 틸론 등 인프라 기업은 비즈니스 연속성을 보장하기 위한 데이터 보호 및 재해 복구 방안을 소개해 기술적 실무 대안을 제시했다.

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특히, 강남대학교, 한국정보통신설비학회 등 학술 단체뿐만 아니라 빅스테크놀로지, 에브리존, 오내피플, 트리즈엔 등 혁신 기술 기업들이 참여해 AI 에이전트 시대의 보안 위협과 블록체인 이상거래 탐지 등 차세대 보안 이슈를 폭넓게 다뤘다. 이들은 파이오링크와 함께 같은 방향성을 공유하고, 국내 산업 전반의 사이버 복원력 수준을 한 단계 끌어올리는 데 뜻을 모았다.

회사는 "이번 ‘레질리언스 서밋 2026’은 사이버 복원력이 더 이상 선택이 아닌 필수 경영 요소로 자리잡고 있음을 업계 전반에 환기시키는 자리"라면서 "파이오링크는 이번 행사를 계기로 네트워크·보안·클라우드를 아우르는 기술 역량을 바탕으로 고객의 사이버 복원력을 실질적으로 구현하는 전문 기업으로 입지를 강화하겠다"고 밝혔다.