모아 "설문 참여하면 선물 드려요"

모아는 오는 5월7일까지 이용자 참여형 이벤트인 ‘함께 보고, 같이 만드는 모아’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

참여를 원하는 이용자는 모아에서 콘텐츠를 시청한 후, 설문 폼을 통해 추천 작품과 이유, 서비스 만족도 등에 대한 의견을 제출하면 된다. 모아는 이용자들이 전한 생생한 후기와 제안을 바탕으로 향후 더 고도화된 시청 경험을 제공하는 데 전력을 다한다는 계획이다.

이용자 선택이 실제 OTT 서비스에 반영되는 구조로 운영된다. 다양한 의견과 공감을 바탕으로 선정된 추천작 리스트가 모아 메인 화면에 노출된다.

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사진=모아

경품도 마련했다. 참여자 중 추첨을 통해 아이패드 11세대(1명), 모아 프리미엄 1개월 이용권(20명), 스타벅스 커피 기프티콘(50명) 총 71명에게 선물을 증정한다. 당첨자는 5월22일 발표된다.

모아 관계자는 “이벤트는 시청 경험을 실제 서비스 운영과 연결하는 데 큰 의미가 있다”며 “최근 진행된 태블릿 환경 개선 등 서비스 업데이트에 맞춰 이용자의 소중한 목소리를 듣고, 양질의 시청 환경을 구축하는 밑거름으로 삼겠다”고 말했다.