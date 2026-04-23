솔루엠, "리테일·에너지 중장기 성장전략 추진"

솔루엠이 차세대 리테일 솔루션과 에너지·전력 신사업 중심 중장기 성장전략을 추진하고 있다고 23일 밝혔다.

솔루엠은 "기존 주력 사업 경쟁력을 강화하고, 디지털 전환(DX), 저전력 기술, 플랫폼형 사업 모델을 중심으로 성장동력을 단계적으로 확대하겠다"고 설명했다.

솔루엠은 앞으로 ▲리테일 환경 디지털·자동화 확대에 대응한 차세대 스마트 리테일 솔루션 ▲에너지 효율과 친환경 흐름에 부합하는 전력·에너지 기반 기술 사업 ▲하드웨어 경쟁력 기반 솔루션·플랫폼 결합형 사업 모델 등을 미래 성장축으로 정하고, 기술 고도화와 글로벌 시장 확대에 집중하고 있다고 밝혔다.

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전성호 솔루엠 대표는 최근 장내매수로 자사주 5만주를 취득했다. 솔루엠은 "최근 주가가 20% 상승한 국면의 매입이란 점에서, 단기 주가 흐름보다 회사 중장기 가치와 미래 성장 가능성을 신뢰하는 사례"라고 자평했다.

전성호 대표는 "미래 사업은 구조적으로 성장성이 크고, 중장기 기업가치를 높일 잠재력이 있다"며 "장기 방향성과 성장 전략에 대한 확신을 행동으로 보여주는 것이 중요하다고 판단했다"고 밝혔다.