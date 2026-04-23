오성환 한국PCO협회장 "스테이크 대신 사찰음식…컨벤션 미래는 '전통문화'"

1996년 국제회의 산업 육성에 관한 법률 제정 이후, 대한민국 MICE 산업은 코엑스 등 전국 20여개 컨벤션 센터를 거느린 거대 인프라 산업으로 성장했다. 하지만 수십조원의 국가 예산이 투입된 하드웨어를 채울 우리만의 '소프트웨어'는 여전히 부족하다는 지적이 나온다.

오성환 한국PCO협회장은 지난 15일 지디넷코리아와의 인터뷰에서 "하늘에서 뚝 떨어진 산업인 컨벤션을 우리만의 색깔로 채우지 못하면 경쟁력을 잃을 것"이라며, 그 해법으로 전통문화와의 결합을 제시했다.

오성환 한국PCO협회장은 1998년 컨벤션법인 이오컨벡스를 설립한 이래 대한민국 MICE 산업의 성장을 최일선에서 이끌어온 대표적인 전문가다. 제6대 한국마이스협회장과 한국전시주최자협회 부회장 등 주요 직책을 두루 거치며 업계 발전에 헌신해 왔으며, 지난해에는 제10대 한국PCO협회장에 선출돼 연임에 성공하며 확고한 리더십을 다시 한번 증명했다.

오성환 한국PCO협회장.

30년 가까이 현장을 지켜온 오 협회장은 컨벤션의 핵심을 먹고, 자고, 이동하는 것으로 정의했다. 그는 "외국인 참가자에게 관성적으로 스테이크나 햄버거를 제공하는 것은 최악의 선택"이라며 "그들이 먹을 수 있는 '우리의 음식'을 배려해야 한다"고 지적했다.

한국의 정체성이 담긴 사찰 음식이나 한옥 호텔 등을 활용해 고유한 경험을 제공하는 것이 국제회의의 품격을 결정한다는 설명이다.

부가 서비스인 '보고 즐기고 느끼는' 영역에서도 패러다임의 전환을 촉구했다. 오 협회장은 "단순히 앉아서 부채춤을 관람하는 것보다, 외국인들이 직접 소고를 치며 박자를 맞추거나 강강술래에 동참하는 체험형 콘텐츠가 훨씬 몰입도가 높다"고 역설했다.

오성환 한국PCO협회장.

이를 위해 전국 수천 명의 명장, 명인, 무형문화재 등 숙련 기술인들을 국제회의 현장과 연결해야 한다고 제안했다. 이들이 지닌 최고의 기술과 재주를 외국인들이 직접 체험하고 소비할 수 있도록 길을 열어주자는 취지다.

하지만 현재 컨벤션 기획사(PCO)들이 이러한 전통 콘텐츠를 즉시 활용하기에는 비용과 접근성 측면에서 한계가 뚜렷하다. 오 협회장은 이를 '플랫폼(쟁반)'의 부재로 진단했다.

그는 "정부와 지자체가 나서서 다양한 문화 콘텐츠를 모듈화해 담을 수 있는 쟁반을 구축해야 한다"고 강조했다. 민간이 이를 자유롭게 활용할 수 있도록 초기 마중물 역할을 수행하는 것이 국가의 책임이라는 것이다.

오성환 한국PCO협회장.

전통문화와의 융합은 소멸 위기를 겪는 지역 경제를 살리는 강력한 무기로도 꼽힌다. 오 협회장은 안동, 경주, 구미, 포항 등 컨벤션 인프라와 풍부한 문화유산을 동시에 보유한 경상북도를 MICE 산업의 최적의 테스트베드로 지목했다.

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경북만의 고유한 서원, 불교 문화 자산을 체험형 문화 모듈로 표준화해 도내 컨벤션 센터 행사에 공급한다면, 외지인들의 유입과 소비를 자연스럽게 이끌어낼 수 있다는 분석이다.

끝으로 오 협회장은 "전통문화는 컨벤션 생태계를 독보적으로 채우는 원천이자 미래 경쟁력"이라며 "민관이 협력해 K-헤리티지를 체계적으로 인프라화한다면 대한민국 MICE 산업은 세계 시장에서 독보적인 표준을 이끌 수 있을 것"이라고 포부를 밝혔다.