테슬라, 1분기 실적 부진…순익 16% 늘었지만 '속빈 강정'

테슬라가 증권가 전망을 하회하는 1분기 실적을 거뒀다. 전년 동기 대비 실적이 상승했지만, 기저효과가 크게 작용했다는 분석이다.

22일(현지시간) 테슬라는 1분기 실적을 발표했다. 해당 분기 매출 223억8000만 달러(약 33조원)로 전년 동기 대비 16% 증가했으나, 월가 전망치인 226억 달러(약 33조 4050억원)에 미치지 못했다.

전년 동기 대비 실적이 상승했으나, 최근 3개 분기와 비교하면 여전히 실적이 저조한 편이다. 최근 매출 추이를 보면 4분기는 249억 달러(약 36조 8047억원), 3분기는 280억 달러(약 41조 3868억원)였다. 테슬라를 비롯한 전기차 제조사들은 미국 전기차 구매 세액공제가 4분기부터 폐지된 데 따른 수요 감소 영향을 받고 있다.

테슬라 뉴 모델Y

1분기 순이익은 4억7700만 달러(약 7048억원)로 전년 동기 대비 16.6% 증가했다. 다만 테슬라의 작년 1분기 순이익이 전년 동기 대비 71% 하락한 점을 고려하면 기저효과가 반영된 것으로 풀이된다. 전분기 대비로는 43.2% 감소한 수치다.

1분기 자동차 부문 매출은 162억 달러(약 23조 9452억원)로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 앞서 테슬라는 1분기 차량 인도량을 35만8023대로 밝혔다. 월가 전망치인 36만8000대를 하회한 수치다. 반면 자동차 생산량은 40만8386대로 인도량 대비 5만여대가 많았다.

에너지 생산 및 저장 부문 매출은 전년 동기 대비 12% 감소해 24억1000만 달러(약 3조 5629억원)를 기록했다. 분기 에너지저장장치(ESS) 설치 용량도 8.8GWh로 역대 최고치를 기록한 전분기 14.2GWh보다 크게 줄었다. 전년 동기 수치인 10.4GWh보다도 감소한 수치다.

평균 차량 가격 상승과 함께, ‘풀셀프드라이빙(FSD)’ 구독이 매출 상승을 견인한 것으로 분석됐다. FSD 구독자 수는 전년 동기 대비 51% 증가한 128만명으로 집계됐다. FSD 실적은 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 성과급 달성 조건이기도 하다. 1조 달러 규모 주식을 받는 조건으로 2035년까지 활성 구독 수 1000만건을 달성하는 것이 포함돼 있다.

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이번 실적 발표에서 테슬라는 2분기 중 휴머노이드 '옵티머스' 대량 양산을 위한 공장 건설 준비에 착수한다고 밝혔다. 미국 캘리포니아주 프리몬트 공장의 모델S와 모델X 생산라인을 개조해 옵티머스 양산용으로 대체한다는 계획이다.

이번 실적 발표 후 테슬라 주가는 시간외 거래에서 약 0.3% 상승한 387달러 대로 나타나고 있다.