고물가엔 혜자…GS25 ‘혜자로운’ 재출시 3년 만에 1억개 판매

GS리테일은 자사 편의점 GS25의 ‘혜자로운 브랜드’가 재출시 3년 만에 1억개 판매됐다고 23일 밝혔다.

앞서 2010년부터 2017년까지 4억 3000만개 판매된 것을 고려하면 누적 판매량은 5억 3000만개에 달한다.

‘혜자로운’은 2010년 배우 김혜자씨와 ‘엄마의 정성을 담은 집밥’ 콘셉트로 선보인 도시락 상품에서 출발한 PB 간편식 브랜드다. 합리적인 가격과 높은 품질로 2010년대 편의점 간편식이 ‘한 끼 식사’로 자리 잡는 데 기여했다는 평가를 받는다.

GS25에서 모델이 혜자로운 브랜드 상품 앞에서 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

2020년대 들어 ‘런치플레이션’이라는 신조어가 등장할 만큼 외식 물가가 급등하자 재출시 요청이 이어졌고 2023년 2월 김혜자씨와 협업을 재개했다. 변화한 소비 트렌드와 고객 눈높이에 맞춰 원재료와 제조 공정을 전면 개선한 것이 특징이다.

관련기사

재출시된 혜자로운 브랜드는 현대인의 변화된 식습관과 다양한 라이프스타일에 맞춰 상품군을 확장했다. 도시락, 김밥 등 간편식뿐 아니라 샐러드, 빵까지 카테고리를 넓혔다. 실제로 지난 3월 선보인 1500원 균일가 ‘혜자로운 디저트’ 시리즈는 한 달 만에 누적 100만개가 판매됐다.

박종서 GS리테일 FF팀장은 “혜자로운 브랜드는 합리적인 가격과 꾸준한 품질 개선을 통해 고물가 시대에 고객이 가장 신뢰할 수 있는 간편식으로 자리 잡았다”며 “앞으로도 변화하는 식문화와 소비 트렌드를 반영한 상품 개발을 통해 ‘국민 간편식’ 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.