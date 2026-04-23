SKT, 8월21일까지 로밍 데이터 추가 제공

SK텔레콤은 연휴와 휴가철을 맞아 로밍 요금제 데이터 제공량 확대, 2030 가입자를 위한 첫 로밍 70% 할인 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

오는 8월21일까지 진행되는 프로모션에선 바로 요금제 가입 시 동일 요금으로 최대 16GB의 데이터를 추가 제공한다. 제공 데이터를 모두 소진하더라도 데이터를 이전보다 더 빠른 속도인 최대 1Mbps로 계속 사용할 수 있다.

프로모션은 만 34세 이하 가입자를 위한 ‘바로 YT 7GB’ 요금제 4종을 대상으로 진행된다. ‘바로 48GB’, ‘바로 YT 49GB’는 데이터 사용량이 많은 고객을 위해 새롭게 선보이는 요금제로, 프로 데이터 16GB를 추가로 제공해 각각 ‘바로 64GB’, ‘바로 YT 65GB’로 이용할 수 있다.

사진=SKT

바로 요금제 이용 가입자는 에이닷 전화 앱 ‘바로 통화’를 통해 한국과 현지 간 음성 통화를 무료로 이용할 수 있으며, 문자 수발신도 별도 과금 없이 가능하다. T멤버십 ‘클럽T로밍’을 통해 데이터 1GB 무료 충전, 공항버스, 라운지, F&B 할인 등도 누릴 수 있다.

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2030 가입자를 위한 ‘첫 로밍 70% 할인’ 이벤트도 진행한다. 최근 36개월 내 T로밍 이용 이력이 없는 1986년~2006년 출생 가입자를 대상으로 하며, 바로 요금제 및 바로 YT 요금제를 정가 대비 70% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트브랜드 본부장은 “해외 여행 수요가 느는 시기에 맞춰 가입자가 로밍 서비스를 보다 합리적으로 이용할 수 있도록 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 차별화된 서비스를 제공하기 위해 지속 노력하겠다”고 밝혔다.