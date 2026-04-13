SKT "10년 이상 장기 가입자, 숲캉스 모십니다"

SK텔레콤은 10년 이상 장기 가입자 대상 자연 속 휴식과 체험을 제공하는 ‘T 장기고객 숲캉스 데이(이하 숲캉스 데이)’를 진행한다고 13일 밝혔다.

‘숲캉스(숲+바캉스) 데이’는 SK텔레콤이 장기 가입자와 가족, 지인을 에버랜드 내 ‘포레스트 캠프’에 초청해 진행하는 피크닉형 이벤트로, 이번이 다섯 번째 시즌이다. SK텔레콤은 오는 5월3일부터 18일까지 총 6회에 걸쳐 진행되는 ‘숲캉스 데이’에 총 1800여 명을 초청할 예정이다. 행사가 열리는 ‘포레스트 캠프’는 경기도 용인시 향수산 일대 약 9만㎡(2만 7000여 평) 규모 자연 생태 체험 공간이다.

주요 프로그램으로는 전문 가이드와 숲을 탐방하는 ‘숲 산책’, 어린이를 위한 자연 체험 프로그램 ‘어린이 숲 체험’, SK텔레콤 등 통신 서비스와 함께한 추억을 기록하는 ‘T.M.I(T-Memory-I)’, 가족 지인과 함께 모자를 꾸미는 ‘캡꾸’, 게임을 즐기며 경품까지 얻어갈 수 있는 ‘가족 레크리에이션’ 등이 운영될 예정이다.

사진=SK텔레콤

SK텔레콤 10년 이상 장기 가입자라면 누구나 응모할 수 있으며, 참여를 원하는 가입자는 T멤버십 앱 내 ‘T 장기고객’ 메뉴에서 ‘숲캉스 데이’를 선택해 신청하면 된다. 당첨 시 본인을 포함해 최대 5명까지 동반 참여가 가능하다.

참가자 전원에겐 고급 도시락과 음료가 제공되며, 소형 텐트와 피크닉 매트, 보드게임, 도서 등은 현장에서 대여할 수 있다.

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SK텔레콤은 ‘숲캉스 데이‘를 시작으로 올해 미식, 놀이공원, 뮤지컬 공연 등 장기 가입자를 위한 차별화된 단독 이벤트를 순차적으로 선보일 예정이다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드본부장은 “오랜 기간 SK텔레콤과 함께해주신 가입자들께 감사의 마음을 전하고자 ‘숲캉스 데이‘를 준비했다”며 “앞으로도 장기 가입자에게 차별화된 가치와 경험을 제공하는 프로그램을 다양하게 선보이겠다”고 말했다.