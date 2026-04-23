키링꾸 열풍에…세븐일레븐, 헬로키티에이드 출시

세븐일레븐은 오는 24일 음료 뚜껑을 키링 굿즈로 활용할 수 있는 ‘헬로키티에이드’ 2종(사과당근·오렌지망고)을 출시한다고 23일 밝혔다.

최근 ‘백꾸(가방 꾸미기)’, ‘폰꾸(휴대폰 꾸미기)’ 열풍과 수집형 소비 트렌드가 확산되면서 키링 소비는 젋은층의 놀이문화 중 하나가 됐다.

엠브레인 트렌드모니터에서 진행한 설문조사에 따르면 응답자의 48.8%가 최근 6개월 이내에 키링을 직접 구매한 경험이 있다고 답했다. 특히 키링에 DIY(Do It Yourself) 요소를 더하는 ‘키링꾸(키링 꾸미기)’ 문화까지 새로운 트렌드로 부상하고 있다.

세븐일레븐 헬로키티에이드 키링음료. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 이러한 흐름에 맞춰 음료에 키링을 더해 구매가치를 높인 ‘키링음료’를 새롭게 선보인다.

키링 캐릭터는 헬로키티 IP(지식재산권)로 선보인다. 키링 상단에는 원형 키링 홈이 별도로 설계돼 소비자가 원하는 색이나 디자인의 키링 고리로 별도 장식할 수 있다.

‘건강지능족(상품의 성분이나 영양소를 고려해 지능적으로 섭취하는 소비자)’을 위해 ‘사과당근’, ‘오렌지망고’ 각각 총 2종의 과일과 채소 맛을 조합해 만들어냈다. 키링은 맛에 따라 빨간 리본과 분홍 리본을 단 헬로키티 2가지 버전으로 나왔다.

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세븐일레븐은 출시를 기념해 내달 6일까지 모바일상품권 5000원권을 20명에게 지급하는 행사도 진행한다.

김현정 세븐일레븐 음료주류팀 담당MD는 “이번 상품을 출시할 때는 음료라는 상품 자체 특성 외에도 가치소비 트렌드를 고려해 음료를 패션 아이템이자 놀이문화 영역까지 확대할 수 있는 방안을 고민했다”며 “트렌드에 민감한 2030 소비자층이 자주 찾는 채널인 만큼 향후에도 구매가치가 높은 차별화 상품 기획에 힘쓸 것”이라고 말했다.