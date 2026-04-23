[1보] SK하이닉스, 1분기 매출 52.6조·영업익 37.6조…사상 최대

매출·영업익, 모두 시장 전망치 상회

반도체ㆍ디스플레이입력 :2026/04/23 07:46    수정: 2026/04/23 08:13

장경윤 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기
SK하이닉스 이천 본사 정문.(사진=SK하이닉스)
SK하이닉스 이천 본사 정문.(사진=SK하이닉스)

SK하이닉스는 올해 1분기 매출액 52조5763억 원, 영업이익 37조6103억 원(영업이익률 72%), 순이익 40조3459억 원(순이익률 77%)의 경영실적을 기록했다고 23일 밝혔다. 

분기 기준으로 볼 때 매출은 사상 최초로 50조 원을 돌파했다. 영업이익과 영업이익률 역시 각각 37.6조 원, 72%로 창사 이래 최고 기록이다. 영업이익은 전 분기 대비 2배 수준으로 급증했다. 

1분기 매출(52조5763억 원)과 영업이익(37조6103억 원)은 시장 컨센서스였던 매출 51조9000억 원, 영업이익 36조4000억 원을 모두 웃돌았다. 

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장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
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