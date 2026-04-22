"스포츠·과학 좋아하는 사람 모여"...여기어때, 할인쿠폰 쏜다

여기어때(대표 정명훈)가 ‘대전’의 새로운 매력을 알리기 위해 ‘스포츠’와 ‘과학’을 테마로 여행 수요 공략에 나선다.

여기어때와 대전관광공사는 대전 지역의 숙소 할인 혜택을 제공하는 동시에, 스포츠와 과학에 특화된 색다른 여행 코스를 추천한다. 다가오는 가정의 달을 맞아 가족과 여행하기 좋은 대전 곳곳을 엿볼 수 있다.

먼저 여기어때는 이달 말까지 대전의 숙소 예약 시 2만원 할인 쿠폰을 제공한다. 호텔은 물론 펜션, 캠핑, 홈&빌라 등의 숙소 예약 시 7만원 이상 결제하면 활용할 수 있다. 여기어때가 제공하는 최대 10% 할인의 국내 숙소 쿠폰팩과 함께 사용하면 할인 혜택이 더욱 커진다. 체크인 기간은 가족 행사가 많은 다음달 16일까지다.

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여기어때

온 가족 맞춤 여행 코스로 역동적인 즐길 거리를 다양하게 소개한다. 야구 시즌의 열기를 느낄 수 있는 대전한화생명볼파크부터 대전 월드컵경기장, 대전드림아레나(e스포츠 경기장) 등 스포츠 팬들을 위한 공간이 포함됐다. 또 공룡 뼈와 화석 전시, 최첨단 과학 기술을 직접 체험할 수 있는 국립중앙과학관과 엑스포 과학 공원 등도 추천 여행 코스로 안내하며 교육과 재미를 동시에 잡았다.

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “대전에는 빵 투어만큼 즐거운 여행 콘텐츠가 가득하다”며 “가정의 달 여행지를 고민하고 있다면, 스포츠부터 과학 기술 체험까지 온 가족이 만족할 수 있는 대전도 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.