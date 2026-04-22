반도체 슈퍼사이클 타이밍 엇갈린 OCI "2분기부터 개선"

OCI가 베이직케미칼 부문이 아직 반도체 슈퍼사이클 효과를 온전히 반영하지 못한 배경을 설명했다. 1분기 카본케미칼 부문 호조로 전체 실적은 방어했지만, 반도체 소재가 포함된 베이직케미칼 부문 실적은 감소했기 때문이다.

OCI는 22일 열린 2026년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "반도체 소재 회사들이 빅사이클에 올라타서 굉장히 좋은 실적을 보이고 있는데 OCI는 아직 만족할 만한 숫자를 보이지 못하냐는 궁금증이 많을 것"이라며 "고객사 납기가 이월된 부분이 있다"고 설명했다.

이어 "반도체 밸류체인 맨끝단에서는 수요와 생산이 활발하지만, 전체 밸류체인에는 여전히 재고가 남아 있어 매출 반영이 아직 본격화되지 않았다"며 "고객사들은 슈퍼사이클에 진입했지만 OCI 실적에는 다소 시차를 두고 반영되고 있다"고 부연했다.

서울시 중구에 있는 OCI 본사(사진=OCI)

OCI는 1분기 베이직케미칼 부문 실적 부진의 배경으로 고객사 납기 일정에 따른 반도체용 폴리실리콘 판매량 감소와 가성소다(CA), TDI 등의 정기보수를 꼽았다. 다만 2분기에는 실적 회복 가능성을 제시했다.

OCI는 "통상 2분기에 정기보수가 집중되는데, 올해는 시황 부담을 고려해 일정을 앞당겼다"며 "이에 따라 2분기에는 반도체 소재와 기초소재 모두 1분기보다 개선된 실적을 기대하고 있다"고 밝혔다.

이어 “고객사 물량이 정상화되고 주요 제품 가격도 오르고 있어 전반적인 실적 개선이 가능할 것”이라고 덧붙였다.

카본케미칼 부문은 1분기 유가 상승 영향으로 실적이 개선됐다. 회사는 2분기에도 유가 강세 흐름과 원재료 수급 안정을 바탕으로 비교적 견조한 실적을 예상했다.

OCI는 "2분기에도 일부 정비 일정이 있지만 선제적으로 진행한 부분이 있어 실적에 미치는 영향은 제한적일 것"이라며 "다만, 대외 불확실성 확대로 시장 변동성에 대한 모니터링을 강화하겠다"고 말했다.

지난해 적자를 낸 OCI는 올해를 수익성 개선과 중장기 성장 기반 강화의 전환점으로 삼겠다는 방침이다. 반도체 소재 부문에서는 폴리실리콘, 과산화수소, 인산 등 핵심 제품 판매 확대와 증설 효과를 바탕으로 성장에 나설 계획이다. 인산은 2026년 3분기 5000톤 증설이 완료될 예정이며, 추가 증설도 검토하고 있다.

흄드 실리카 설명 이미지 (사진=OCI 홈페이지)

OCI는 성장 동력으로 '흄드실리카(FS)' 등 고부가 제품도 제시했다. 회사는 "군산 공장에서 주로 생산하는 흄드실리카는 활용 범위가 넓은 제품"이라며 "광섬유 소재와 특수 방수 코팅용 등 스페셜티 비중을 확대해 수익성을 높일 계획"이라고 밝혔다.

이어 "카본 블랙도 범용 타이어보다는 고압 전선 핵심소재인 전도성 카본블랙이나 친환경 카본 블랙 생산을 확대하고자 한다"며 "전도성 카본블랙은 상반기 3만톤 증설이 완료되고, 하반기 상업 생산을 통해 회사 전체 마진이 좋아질 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

OCI는 시장 환경에 따라 원료 투입과 제품 생산을 유연하게 조정할 수 있는 점도 강점으로 꼽았다.

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OCI는 "제품 가격이 좋을 때는 제품을 만들고 원료를 소진하는게 부가가치가 높다고 판단할 때는 원료를 사용하는 것이 가능하기 때문에 내부적으로 콤플렉스 운영 조절로 이익을 극대화할 수 있다"며 "환율이 높고 유가가 높을 수록 부가가치가 올라가고 내부 마진이 올라가기 때문에, 위기가 기회가 돼 사업을 확장하고 새로운 사업을 진출할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다.

한편 이차전지용 실리콘 음극재 특수소재는 넥세온과의 장기 공급계약을 바탕으로 하반기부터 양산에 들어갈 계획이다.