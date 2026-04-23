‘근시’, 단순히 시력이 낮은게 아니다…방치하면 실명 합병증 위험 높아

2050년 한국 청소년 대부분이 ‘근시’가 될 것이라는 예측이다. 이에 근시가 실명될 수 있는 질환과 연관이 있는 만큼 초기 치료에 나서 질환의 진행을 늦춰야 한다는 지적이다.

쿠퍼비전 코리아는 22일 근시 치료에 대한 국내외 최신 트렌드와 한국소아청소년 근시연구회(KMS)가 마련한 한국형 근시 가이드라인을 공유하는 ‘2026 쿠퍼비전 미디어 클럽’을 개최했다.

이 자리에서 서영우 고대구로병원 안과 교수는 ‘한국형 근시 가이드라인’을 주제로 한 발표를 통해 “원시 상태에서 태어나 아이가 성장하며 눈이 점점 커져 정시가 된다. 문제는 여기서 더 커져 근시가 되는 것”이라며 “눈이 커지면 작아질 수 없다. 근시는 아이가 성장하면서 계속 진행되기 때문에 계속 눈이 커지지 않도록 개입하는 것이 치료의 목표이다”라고 말했다.

서영우 고대구로병원 안과 교수는 아이가 성장하면서 근시가 계속 진행되지 않도록 개입하는 것이 치료의 목표라고 강조했다

특히 “근시를 지속적으로 이야기하는 이유는 유병률이 너무 올라가고 있기 때문이다. 2008년 자료를 보면 근시 유병률이 5-6세는 20%, 10-18세는 80%, 다시 어른이 되면 낮아지는데, 이를 어른이 되면 좋아진다고 착각할 수 있다는 것”이라며 “문제는 근시는 좋아지지 않기 때문에 80%인 10-18세가 40-50년 지나면 성인 유병률이 계속 올라간다. 이에 2050년 근시 유병률이 90%를 넘고, 고도근시도 31.26%에 달할 것으로 예측되는 상황”이라고 강조했다.

2013~2022년 서울지역 병무청 신체검사 데이터(동일 연령대 남성 청소년 전수)로 진행한 연구에 따르면 현재 유병률(조사기간 평균)은 근시 70.67%, 고도근시 20.29%이다.

그럼 근시를 치료해야 하는 이유는 무엇일까. 서영우 교수는 “안경 쓰면 되지 않냐고 하는데 문제는 시력이 아니다. 근시 진행은 단순한 시력 저하의 의미를 넘어 눈이 늘어나는 것, 안축장의 비정상적 성장으로 인한 녹내장과 망막박리, 근시성 황반변성으로 실명 위험을 내포하고 있기 때문”이라며 “우리가 해야 할 것은 근시가 안 늘어나게 하는 것이고, 치료의 목표가 된다”라고 말했다.

연구에 따르면 근시를 방치해 고도근시가 되면 일반인에 비해 합병증 위험이 백내장 최대 12.4배, 망막박리 88배, 녹내장 1.65배, 근시성 황반변성 40배 등으로 높아진다.

근시는 망막의 초점이 안 맞아 잘 볼 수 없는 것이다. 이를 개선하기 위해 각막굴절교정렌즈(드림렌즈), 근시억제안경, 소프트 콘택트렌즈 등 디포커스 줄여주는 ‘광학치료’와 아트로핀점안액(동공키우는) 등 ‘약물치료’가 있다.

관련기사

서 교수는 “치료 안전성과 기술도 발전했는데, 2011년 의료진 대상 조사에서 광학치료나 약물치료에 대해 큰 이점이 없다는 답변이 높았는데, 2023년 설문에는 둘 다 사용하고 있다는 답변이 높게 나와 치료방침이 크게 바뀐 것을 볼 수 있었다”라며 “치료 방법이 많아진 만큼 어떤 것을 선택할지 의료진을 위한 가이드라인이 필요해 ‘한국형 근시 가이드라인’을 만들게 됐다”라고 설명했다.

이어 “가이드라인에는 일반인도 참고할 수 있는 생활습관도 담았는데, 일례로 일 야외활동을 2시간 이상 하면 근시 예방에 도움된다는 것인데 현실은 불가능하다. 반면 해외에서는 학교 정책에 야외활동 시간을 마련토록 하고 있어 우리나라도 그런 정책이 필요하다고 생각한다”고 조언했다.