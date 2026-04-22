포스코퓨처엠, 포항서 하천 생태계 복원 봉사활동

포스코퓨처엠이 생물다양성 보전과 지역 하천 생태계 복원을 위해 22일 포항시 남구 냉천에서 ‘퓨처엠 네이처 가드 데이’ 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.

이번 봉사활동에서는 포스코퓨처엠 직원 및 가족 40여명이 참여해 황토와 씨앗을 섞어 '씨드볼'을 만들고, 2022년 태풍 피해로 복원 중인 냉천 일대에 투척했다. 씨앗이 안정적으로 발아해 생육하면, 냉천에는 국가보호종인 벌개미취를 비롯해 층꽃나무, 감국, 배초향, 털부처꽃 등 하천 환경에 적합한 다양한 식물이 정착할 것으로 기대된다.

직원 자녀들도 생태계 복원 체험 활동에 참여해 환경의 소중함을 배우고, 미래세대가 생물다양성 보전에 동참했다.

포스코퓨처엠 직원과 가족들이 22일 포항시 남구 냉천에서 진행한 '퓨처엠 네이처 가드 데이' 봉사활동에 참여했다.

씨드볼은 파종 초기 씨앗의 유실을 줄이고 발아율을 높이며, 천연 비료 효과로 토양 회복에 도움을 준다. 또한 사람이 접근하기 어려운 지역에 투척해 식재할 수 있어 생태계 복원이나 도시 녹화에 널리 활용된다.

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자녀와 함께 봉사활동에 참여한 기초소재기획그룹 이지현 차장은 "아이와 함께 손으로 씨드볼을 빚고 던지는 활동이 즐거웠고, 도심 하천 생태계 회복에 동참해 보람있었다"며 "오늘 심은 다양한 식물들이 잘 자라서 아이가 더 건강한 자연 환경에서 살아갈 수 있기를 기원한다"고 소감을 밝혔다.

포스코퓨처엠은 이번 활동을 상·하반기 각 1회씩 포항, 광양, 세종 등 주요 사업장이 위치한 지역을 중심으로 지속해나갈 계획이다.