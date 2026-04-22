문체부, 제17회 관광벤처사업 공모 경쟁률 15대1

문화체육관광부(문체부)는 한국관광공사와 올해 관광산업 혁신을 이끌 관광벤처 100개를 최종 선정했다고 22일 밝혔다.

문체부는 ‘제17회 관광벤처사업 공모’를 통해 예비관광벤처 20개, 초기관광벤처 40개, 성장관광벤처 40개 등 총 100개 지원 대상을 선정했다. 2011년 시작한 관광벤처사업 공모는 관광 분야의 창의적인 아이디어를 가진 기업을 발굴·육성하는 사업으로, 올해는 총 1500여건이 접수돼 15대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 지난해보다 35.2% 늘어난 규모다.

이번 공모에서는 단순 플랫폼을 넘어 AI를 활용한 관광 서비스가 강세를 보였다. 아동 동반 관광객을 위한 AI 기반 실시간 동선 최적화 서비스 ‘하노라 키즈트립’, 출발 당일 목적지를 알려주는 초개인화 지역여행 추천 서비스 ‘랜덤트립’, 30개 언어 기반 호텔 AI 고객 맞춤 서비스 ‘제로바타’, 숙박시설 공간 운영 자동화 플랫폼 ‘키퍼’ 등이 대표 사례로 꼽혔다.

방한 외국인을 겨냥한 K컬처 연계 서비스도 대거 선정됐다. K팝 가수 음성을 해설사처럼 활용하는 팬 맞춤형 여행 서비스 ‘셀레트립’, K컬처 팬의 방한 의향을 체험 상품으로 연결하는 플랫폼 ‘팬워크’, K팝 공연 특화 모빌리티 플랫폼 ‘핸디버스’, 외국인 대상 한옥 라이브·미식 결합형 예술관광 상품 ‘고택 라이브 다이닝’ 등이 이름을 올렸다.

지역 고유의 자원과 생활양식을 관광으로 연결한 서비스도 눈길을 끌었다. 사찰 문화와 달리기를 결합한 ‘사찰런’, 충청도 보부상 문화와 맛을 엮은 ‘충청도 새참한상’, 지역 자산과 트레일러닝을 결합한 체류형 관광모델 ‘피오씨’, 반려동물 관광 플랫폼 ‘멍콕’, 카페 여유 공간을 활용한 짐보관 서비스 ‘로커피’ 등이다. 지역성과 체험성, 일상성이 결합된 관광 수요를 겨냥한 모델들이 다수 포함됐다.

선정된 관광벤처기업에는 1년간 최대 1억원의 사업화 지원금이 제공된다. 이와 함께 성장 단계에 맞춰 기업 진단과 상담, 전문 컨설팅, 투자 유치 지원, 국내외 판로 개척 등 맞춤형 육성 프로그램도 지원한다. 선정 결과는 22일부터 한국관광 산업포털 ‘투어라즈’에서 확인할 수 있다.

관련기사

문체부는 관광벤처에 대한 높은 수요와 최근 고유가 영향으로 위축된 민간 창업·투자 환경을 고려해 추가 지원에도 나선다. 이를 위해 추경예산 86억원을 편성해 조기 집행할 계획이다. 추경에는 관광벤처사업 공모 지원 46억원, 기술 기반 관광 플러스테크 사업 20억원, 해외 진출을 돕는 관광선도기업 글로벌 육성 20억원이 포함됐다.

문체부는 이번 지원을 통해 관광기업의 규모를 키우고 민간 투자를 유도하는 마중물 역할을 강화하겠다는 입장이다. 관광산업이 기술과 콘텐츠, 지역 기반 경험을 결합한 신사업 중심으로 재편되는 흐름 속에서, 정부가 초기 성장 기반을 집중 지원하겠다는 의미로 읽힌다.