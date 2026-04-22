첨단 기술 융합 체험...월드IT쇼 개막

과학기술정보통신부는 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 최신 ICT 제품과 서비스를 한자리에 모은 월드IT쇼 막을 열었다고 밝혔다.

월드IT쇼는 한국 최대 규모의 ICT 전시회다. 과기정통부가 주최하고 한국정보통신진흥협회, 한국경제신문, 코엑스, 전자신문, 한국무역협회, K.Fairs, 정보통신산업진흥원, 정보통신기획평가원, 대학정보통신연구센터협의회가 주관하며, 산업통상부가 후원한다.

올해는 ‘생각을 넘어 행동으로:AI, 현실을 움직이다’를 슬로건으로 인류의 삶과 산업 구조의 근본적 변화를 이끈 피지컬 AI 대전환의 현장을 체험할 수 있도록 구성했다.

7500평 규모 전시장에 17개국 460여 개 국내외 기업과 기관이 참가했다. 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 카카오, 기아 등의 국내 대표 글로벌 기업과 마음AI, 대동 등 로봇 분야 유망 기업이 전시에 참여했다.

‘어워드테크관’, ‘글로벌관’, ‘엔터테크관’, ‘K-AI 반도체 생태계관’ 등 4개의 특별관을 새롭게 구성해 전시 콘텐츠도 강화했다. 월드IT쇼 개막에 맞춰 열린 ‘우수기업 시상식’에선 국내 혁신 AI ICT 기술을 선정하는 대한민국 임팩테크 대상 시상이 진행됐다.

대통령상은 K콘텐츠 해외 수출 과정의 음원 분리 교체, 더빙, 자막 등을 AI 기술로 자동화한 플랫폼을 개발한 가우디오랩 주식회사가, 국무총리상은 생성형 AI 기반 챗봇으로 변호사의 업무 생산성을 높이는 법률 특화 AI 서비스를 개발한 주식회사 로앤컴퍼니가 수상했다.

부총리 겸 과기정통부 장관상은 이동통신망의 코어망부터 무선접속망, 기지국단의 셀사이트 라우터까지 소프트웨어로 구현해 별도 전용 하드웨어 없이 통신망을 구축 운영하는 서비스를 개발한 삼성전자를 포함한 6개 기업이 받았다.

월드IT쇼에 참가한 AI, ICT 유망 기업을 대상으로 수여하는 월드IT쇼 혁신상엔 반도체 공정과 공정장비 진단용 통합 시스템을 개발한 주식회사 비엔에스알 포함 10개 기업이 부총리 겸 과기정통부 장관상을 수상했다.

22일 오전 11시부터 진행된 ‘글로벌 ICT 전망 컨퍼런스’에선 피지컬 AI 등 산업 현장에서 혁신을 주도하는 국내 대표 기업인이 강연자로 나섰다. 이들은 AI가 현실의 물리적 한계를 어떻게 극복하고, 산업 전반의 혁신을 이끌어 내고 있는지에 대한 인사이트를 공유했다.

정성권 LG유플러스 전무는 ‘Voice AI를 중심으로 하는 통신사 Agentic AI 전략’, 이태희 삼성 SDS 부사장은 ‘나를 이해하고 일상과 업무를 바꾸는 AX’를 주제로 기조 강연을 진행했다. 이어 피지컬 AI, AX, AI 시대 글로벌 투자사들의 테크 산업 투자 전략 등 주제로 각 분야 전문가가 강연을 이어갔다.

또한 ICT 기술사업화 페스티벌과 대학정보통신연구센터 인재양성대전을 동시에 개최해 ICT 분야 산학연을 모두 망라한 성과를 관람객이 체험할 수 있는 교류의 장을 열었다.

글로벌 ICT 바이어 수출상담회도 열어 영국, 중국, UAE 등 14개국 해외 바이어 50개사가 한국 기업 190여개사와의 맞춤형 상담을 진행할 기회도 마련했다.

이밖에 주한외교관 초청행사, K피지컬AI 라운드테이블, AI, ICT 인사이트 포럼 등도 마련했다.

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개막식 환영사에서 류제명 과기정통부 차관은 “한국은 올해 세계 최초로 '인공지능 기본법'을 시행하고, 약 10조원 AI 예산을 바탕으로 기술 인프라 인재 등 산업 경쟁력을 강화하며, AI 3대 강국 도약을 위한 정책을 강력하게 추진하고 있다”며 “최근 공개한 피지컬 AI 핵심 경쟁력 확보 전략을 통해 향후 3년간 집중 투자를 추진해 산업 현장에서 실질적인 변화를 이끌어 나가겠다”고 강조했다.

이어 “월드IT쇼는 피지컬 AI와 첨단 기술들의 융합을 체험할 수 있는 중요한 자리”라며 “우리 AI, ICT 기업이 혁신 기술의 성과를 공유하고 새로운 협력과 도약의 계기를 만드는 자리가 되길 바란다”고 밝혔다.