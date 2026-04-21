TTA, NIA와 월드IT쇼에 KOREN 홍보관 운영

한국정보통신기술협회(TTA)는 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 월드IT쇼에 KOREN 홍보관을 운영한다.

KOREN은 연구 데이터의 대용량 전송과 지연 없는 실시간 처리에 최적화된 빠르고 안정적인 연구 환경을 보장하는 광대역 초저지연 연구시험망으로 국내 10개 지역 접속점을 연결하는 최대 7Tbps 대역폭의 고성능 백본망을 통해 AI 네트워크를 선도적으로 구축하는 망이다.

홍보관은 KOREN 이용과 인프라 활용 기술 상담과 우수 성과 전시를 통해 대외 인지도를 높이고, 산학연 연구자들의 이용 활성화를 도모하기 위해 기획됐다. 특히 KOREN의 고성능 인프라를 활용해 혁신적인 기술력을 확보한 유망 기업들이 전시에 참여한다.

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KOREN 사업은 과학기술정보통신부의 지원을 받아 NIA가 주관하고 TTA 등이 연구기관으로 참여하고 있다.

손승현 TTA 회장은 “KOREN의 고성능 인프라가 유망 기업은 물론 대학과 연구소 등 산학연 전반의 실질적인 기술적 도약과 AI 전환 혁신을 견인하는 핵심 토대가 되고 있다”며 “앞으로도 역량 있는 산·학·연 연구자들이 KOREN의 우수한 인프라를 발판 삼아 글로벌 기술 경쟁력을 확보할 수 있도록 전방위적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.