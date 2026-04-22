요기요, 적립 강화 ‘요기더적립’ 출시

배달 애플리케이션 요기요가 적립형 혜택을 강화한 신규 서비스를 선보인다.

요기요는 주문 시 추가 포인트를 제공하는 ‘요기더적립’ 서비스를 출시했다고 22일 밝혔다. 해당 서비스는 기존 적립에 더해 5% 추가 적립을 제공하는 구조로, 앱 내 전용 카테고리를 통해 이용할 수 있다.

이용자는 별도 절차 없이 해당 카테고리에서 주문하면 추가 적립을 받을 수 있다. 기존 적립 혜택과 중복 적용되며, 일부 제휴 조건을 포함할 경우 최대 18%까지 적립이 가능하다.

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(사진=요기요)

이번 서비스는 기존 프랜차이즈 중심에서 동네 음식점까지 혜택 범위를 확대한 것이 특징이다. 회사는 이를 통해 이용자 혜택을 늘리는 동시에 입점 업주의 주문 확대 효과도 기대하고 있다.

요기요 관계자는 “적립 중심 소비 트렌드를 반영한 서비스”라고 밝혔다.