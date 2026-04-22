국립중앙과학관, NST와 통합 홍보관 '새단장'

60주년이나 50주년을 맞은 정부출연연구기관 성과를 한 눈에 모두 볼 수 있는 기회가 제공된다.

과학기술문화 플랫폼 국립중앙과학관(관장 권석민)은 국가과학기술연구회(NST)와 과학기술관 1층에 ‘NST-출연연 통합 홍보관’을 새로 구축하고 22일 개소했다.

국립중앙과학관-NST 톹합 홍보관 포스터. 22일 개소했다.(그림=국립중앙과학관)

새로 꾸민 홍보관은 출연연 과거와 현재, 미래 비전을 하나의 흐름으로 연결하는 전시로 기획했다.

특히, 설립 60주년을 맞은 한국과학기술연구원(KIST)을 비롯해 50주년을 맞은 한국전자통신연구원(ETRI), 한국화학연구원(KRICT), 한국기계연구원(KIMM), 한국전기연구원(KERI), 한국재료연구원(KIMS) 그리고 30주년을 맞이한 한국철도기술연구원(KRRI)까지 총 7개 기관이 참여한다.

이번 전시는 기존의 나열식 전시에서 벗어나 ‘국가연구원 잠입작전’ 이라는 세계관을 도입, 스토리텔링 기반 체험형 전시로 구성했다. 관람객은 대한민국을 지키는 7개 국가연구원 실험실을 탐험하며, 출연연 역할과 연구 성과를 게임적인 요소 등을 통해 자연스럽게 체감할 수 있다.

홍보관은 ▲연구자의 열정을 담은 ‘과거 존’ ▲3D 게임형 인터랙티브 체험인 ‘현재 존’ ▲미래 기술 로드맵을 시각화한 ‘미래 존’ ▲나도 과학자가 되어보는 ‘요원 등록(에필로그)’ 등 4단계 서사 구조로 구성했다.

과학관 측은 이번 홍보관이 연간 100만 명이 방문하는 중앙과학관에서 대중적 접근성을 바탕으로 청소년에게 실질적인 진로 탐색 기회를 제공하는 과학기술 소통 허브로 자리매김할 것으로 기대했다.

관련기사

향후 연구자 특별강연 등 다채로운 에듀케이션 프로그램을 연계 운영 할 방침이다.

권석민 국립중앙과학관장은 “국민과 과학기술을 연결하는 플랫폼으로서 과학관은 앞으로도 NST-출연(연)과 함께 과학기술 R&D분야의 다양한 전시와 과학체험을 선보여, 국민들이 과학기술을 보다 친숙하게 느끼고 이해할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.