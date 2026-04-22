ITU, 에지컴퓨팅 기능 국제표준 제정…ETRI·호서대 "기여"

국제전기통신연합(ITU)이 에지컴퓨팅 서비스 기능 요구사항을 정의한 국제 표준을 제정했다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 ITU 전기통신표준화부문(ITU-T) 산하 연구반 13 회의에서 에지컴퓨팅 서비스 기능을 다룬 'ITU-T Y.3541'이 국제표준으로 최종 승인됐다고 22일 밝혔다.

ITU가 국제표준으로 승인한 문건. 에지컴퓨팅 기능 체계를 표준화했다.(사진=ETRI)

에지컴퓨팅 서비스 기능이 국제표준으로 제정되기는 이번이 처음이다.

이 표준은 김대원 ETRI 클라우드 기반 SW연구실 책임연구원이 지난 2023년 개발한 기존 표준 'ITU-T Y.3540'을 한 단계 발전시킨 것으로, 실제 서비스 구현에 필요한 구체적인 기능 규격을 담았다.

국내에서는 김 책임 외에도 오명훈 호남대학교 컴퓨터공학과 교수가 핵심적으로 이 표준 제정에 참여했다. 이들 2명은 과학기술정보통신부 산하 한국 ITU 연구위원회 대표단으로 활동하며 지난 2022년부터 관련 국제표준 개발을 주도해 왔다.

ETRI 연구진은 이번 회의에서 표준제정 외에도 인공지능(AI) 서비스에 특화된 에지컴퓨팅 신규 권고안 개발 과제도 승인받았다. ETRI 측은 이를 통해 향후 AI 기반 에지 컴퓨팅 분야 글로벌 표준 체계 형성을 지속 주도해 나간다는 복안이다.

에지 컴퓨팅은 데이터를 멀리 떨어진 중앙 서버로 보내지 않고, 데이터 생성지에서 바로 처리하는 기술이다. 예를 들어 공장, 병원, 자동차 인근에서 바로 데이터를 처리하는 방식이다. 이 기술을 사용하면 데이터 처리 지연시간을 획기적으로 줄일 수 있다.

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이 때문에 자율주행이나 스마트공장, 실시간 영상 분석, 원격의료, 인공지능(AI) 서비스 등 다양한 분야에서 핵심 기반 기술로 주목받는다.

김대원 책임연구원은 "다양한 기업과 기관이 공통된 기준 아래 에지 컴퓨팅 서비스를 개발하고 상호 연동할 수 있는 ‘표준 설계도’가 마련된 셈"이라고 말했다.