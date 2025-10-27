"ETRI, 5년 내 AI 뉴로모픽 반도체·양자 이미징 현미경 등 60개 기술 개발"

한국전자통신연구원(ETRI)가 사업화에 가까이 가 있으면서도 미래 산업 혁신을 이끌 유망기술로 인공지능(AI) 뉴로모픽 반도체 기술 등 60개를 27일 공개했다.

ETRI는 올해로 3년째 연구자들로부터 사업성이 우수하다고 판단하는 사업 아이템을 받아 사업화전략실이 이를 정리, 가공한 뒤 'e-프리뷰'에 담아 발표한다.

대상은 짧게는 향후 1~2년 내, 길게는 5년 내 개발이 완료될 기술이다.

ETRI가 발간한 '2025 e-Tech Preview'.

심용호 사업화전략실장은 "R&D부터 사업화까지를 통합한 성과확산 시스템의 일환으로 아이템을 받아 공개했다"며 "향후 기술설명회, 기업 맞춤형 상담, 투자 연계 프로그램 등을 통해 기업 지원을 지속할 계획"이라고 말했다.

선정 분야는 ▲인공지능 ▲반도체·디스플레이 ▲차세대통신 ▲첨단 모빌리티 ▲첨단 바이오 ▲첨단로봇·제조 ▲양자 ▲이차전지 ▲사이버 보안 ▲차세대 통신 ▲소프트웨어/실감콘텐츠/디지털방송·콘텐츠 등 10개다.

세부 기술을 들여다보면 ▲인공지능(AI) 뉴로모픽 반도체 ▲멀티모달 호기 센서 기반 비침습 폐암 조기진단 ▲온디바이스 AI 플랫폼 ▲지능형 악성 스크립트 분석 ▲박막형 고체전해질 ▲자율비행 드론 ▲이미지 잡음 제거 양자 이미징 현미경 시스템 ▲전통 건축 목구조 인식 ▲고품질 3D 복원 및 가시화 ▲사용자 추종 로봇 등을 꼽았다.

신정혁 사업화본부장은 “이 프리뷰는 기업이 미래 사업을 기획하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 든든한 나침반이 될 것"이라며 "앞으로도 산업계와 함께 성장하며 국가 혁신 생태계 조성에 앞장서겠다”고 밝혔다.