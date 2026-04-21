이원태 국가AI전략위 보안특별위원장, 홍조근정훈장 수훈

이원태 국가인공지능전략위원회 보안 특별위원장(국민대 특임교수)이 21일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 ‘2026년 과학·정보통신의 날 기념식’에서 정부포상인 홍조근정훈장을 수훈했다.

이날 기념식은 제59회 과학의 날(4.21)과 제71회 정보통신의 날(4.22)을 맞아 과학기술·정보통신 진흥 및 국가연구개발 성과평가 유공자에 대한 정부포상을 통해 과학·정보통신인의 자긍심·명예심을 고양하고, “과학기술·AI로 여는 대한민국 대도약”을 주제로 혁신 의지를 다지는 자리로 마련되됐다. 과기정통부와 방송미디어통신위원회가 주최하고 한국과학기술단체총연합회와 한국정보방송통신대연합(ICT대연합)이 주관했다.

한국인터넷진흥원(KISA) 원장 출신인 이원태 특별위원장은 ▲인공지능 시대에 대비한 선제적 ICT 규범체계 정립과 ▲개인정보보호 강화 및 민간 사이버보안 정책 수준 제고에 기여한 공로를 인정받았다.

이원태 전 KISA 원장

서울 강남구 한국과학기술회관에서 21일 열린 ‘2026년 과학·정보통신의 날 기념식’에서 김민식 국무총리와 수상자들이 기념촬영을 하고 있다.

이 위원장은 지난 30여년간 다양한 ICT 분야 직무를 수행했는데, 특히 우리나라 민간 사이버보안 발전에 큰 기여를 했다. 국가AI윤리가이드라인 제정에도 힘을 보탰다. KISA 원장 후에는 아주대 사이버보안학과 연구교수를 거쳐 현재 국민대 정보보호 및 AI정책 툭임교수로 재직, 후학 양성에 힘을 기울이고 있다.

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서강대서 정치외교으로 학사, 정치학으로 석·박사 학위를 받았다. 2007년부터 10여년간 정보통신정책연구원(KISDI)에서 여러 ICT 관련 정책 연구를 했다. '4차산업혁명과 한국의 미래전략', '인공지능의 규범이슈와 정책적 시사점', '재난대응 패러다임 변화에 따른 ICT의 역할 및 정책적 시사점' 등의 논문과 저서를 집필했다. 사이버커뮤니케이션학회 부회장, 한국인터넷윤리학회 부회장, 한국인공지능법학회 부회장, 개인정보보호위원회 제도혁신단 자문위원 등을 역임했다.

일본 출장으로 시상식에 참석하지 못한 이 특별위원장은 페이스북에 "지난 30여 년간 ICT 분야의 다양한 직무를 수행하는 동안 아낌없이 응원해주신 과기정통부, 행안부 및 방송통신위 관계자 여러분, KISDI, KISA 관계자들 그리고 요즘 함께 여러모로 수고하고 계신 우리 국가AI전략위원회 위원님들께 깊이 감사드린다"는 소감을 남겼다.