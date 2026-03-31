KISA, '랜섬웨어 전주기 대응 추진단' 발족

한국인터넷진흥원(KISA, 원장 이상중)이 고도화하는 랜섬웨어 공격에 체계적으로 대응하기 위해 '랜섬웨어 전주기 대응 추진단'을 31일 발족했다.

최근 세계적으로 랜섬웨어 공격이 증가하는 가운데 공격 방식 또한 인공지능을 활용한 자동화•연계형 공격으로 고도화하고 있다. 공격 대상도 연구·제조·금융·에너지 등 주요 산업은 물론 교육·의료 등 민감 분야까지 확대, 데이터를 보유한 기업과 기관 전반을 겨냥하고 있다. 우리나라에서도 기업·기관의 랜섬웨어 신고 건수가 지난해 274건으로 전년 대비 40.5% 증가하는 등 피해가 이어지고 있어 선제 대응이 필요한 상황이다.

KISA가 '랜섬웨어 전주기 대응 추진단'을 31일 발족했다.

이에 한국인터넷진흥원은 랜섬웨어 위협에 더욱 체계적으로 대응하기 위해 ‘랜섬웨어 전주기 대응 추진단’을 발족했다. 지난 조직개편(‘26. 2. 9.)을 통한 ‘랜섬웨어대응팀’ 신설에 이은 랜섬웨어 대응 강화 조치다.

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추진단은 분석·수사·•암호·인공지능·탐지·포렌식 등 각 분야 전문가로 구성했다. 이들은 향후 6개월간 랜섬웨어 대응 단계별 핵심 과제를 도출하고 이를 유기적으로 연계한 통합 대응 체계(피해 예방 → 분석·대응 → 복구 지원 → 면역체계 구축 → 범죄 조직 검거 지원)를 마련할 계획이다.

이상중 한국인터넷진흥원장은 “피싱이 국민 일상과 민생을 위협하는 범죄라면 랜섬웨어는 기업을 겨냥해 산업과 시장 전반에 영향을 미치는 중대한 사이버 위협”이라며 “기업의 피해를 최소화할 수 있도록 랜섬웨어 전주기 대응 체계를 구축해 예방 활동을 확대하고, 인공지능 강국 도약을 뒷받침할 사이버보안 기반을 강화하겠다”고 말했다.