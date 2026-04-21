시옷 박현주 대표, 과학기술포장 수훈… AI·모빌리티 보안 선도 공로

모빌리티 및 AI 보안 전문기업 시옷의 박현주 대표가 21일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 ‘2026년 과학·정보통신의 날 기념식’에서 정부포상인 과학기술포장을 수훈했다.

과학기술정보통신부와 방송통신위원회가 공동 주최한 이번 기념식은 ‘과학기술·AI로 대도약하는 대한민국’을 주제로, 국가 과학기술 및 정보통신 발전에 기여한 유공자를 선정·포상하기 위해 마련됐다.

박 대표는 36년간 정보보호 및 소프트웨어 분야에서 기술 국산화를 선도하고, 국내 융합보안 산업의 기반을 구축한 공로를 인정받았다. 특히 임베디드 및 모빌리티 보안 기술을 바탕으로 자율주행차, 로봇, IoT 등 융합 기반 보안 영역을 개척하며 산업 확장을 이끌어온 점이 높이 평가됐다.

박현주 시옷 대표가 21일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 ‘2026년 과학·정보통신의 날 기념식’에서 정부포상인 과학기술포장을 수상했다.

박현주 시옷 대표(왼쪽 네번째)를 비롯한 과학기술포장 수상자들이 기념사진을 찍고 있다.

또한 박 대표는 국가데이터정책위원회, 국민경제자문회의, 국가지식재산위원회 민간위원, 한국과학기술총연합회 부회장 등을 역임, 기업인이자 정보보호 전문가로서 산업 현장의 경험을 바탕으로 국가 정책 수립에 기여해 온 전문가로 평가받고 있다.

아울러 IT여성기업인협회 및 한국여성지식재산인협회 단체장으로 활동하며, 여성 과학기술인의 산업 생태계 활성화와 인재 양성에 기여한 점도 이번 수상에서 의미 있는 공로로 인정받았다.

관련기사

박 대표가 창업한 시옷은 자율주행 보안 모듈과 암호 기술을 기반으로, 모빌리티·기업·AI 융합 환경에서 요구되는 보안 솔루션을 개발해 왔다. 최근에는 디바이스 신뢰(Device Trust) 기반 보안과 온디바이스 보안 기술을 중심으로 사업 영역을 확대, 기존 IT 중심 보안을 넘어 AI·디바이스 융합 보안 시장에서 입지를 강화하고 있다.

박 대표는 “AI기술이 산업 전반으로 확산하면서 보안 범위도 디바이스와 물리 시스템까지 확대하고 있다”며 “시옷은 이러한 변화에 대응하는 차세대 보안 기술을 통해 대한민국이 글로벌 디지털 신뢰 국가로 도약하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.