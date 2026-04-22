캠핑·나들이에는 고기…이마트, ‘바비큐 파티’ 할인 행사

이마트가 봄나들이 시즌을 맞아 23일부터 29일까지 ‘바비큐 파티’ 할인 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

이마트가 지난해 축산 카테고리 매출을 분석한 결과 나들이객이 많은 4~5월 매출이 전년 대비 6.6% 신장했다. 캠핑 등 야외 활동 중 고기를 직접 구워 먹는 수요가 증가한 영향이 큰 것으로 풀이된다.

이마트는 바비큐용으로 인기 높은 ‘한우 특수부위 전품목(냉장·브랜드한우제외)’을 신세계포인트 적립 시 30% 할인된 가격에 판매한다. 소 한 마리에서 소량만 생산되는 부위들로 다양한 식감과 풍부한 육향을 즐길 수 있다. ‘미국산 소고기 생갈비(냉장)’도 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다.

이마트 축산매대. (제공=이마트)

돼지고기로는 유명 맛집 ‘남영돈’의 맛을 담은 상품을 즐길 수 있다. 이마트가 남영돈과 협업해 만든 ‘남영돈 특선구이모둠(냉장·800g·국내산)’, ‘남영돈 특선 특수부위모둠(냉장·720g·국내산)’을 신세계포인트 적립 시 20% 할인한다.

이 외에도 ▲블랙타이거 새우 ▲서해안 참소라 ▲파머스틱 팽이버섯 ▲대용량 청도미나리 등 고기와 함께 구워 먹기 좋은 해산물과 채소도 할인한다.

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이와 함께 ‘부르고뉴 와인 대전’을 29일까지 연다. 이마트는 이번 행사를 위해 6개월 전부터 현지와 협상을 진행하여 80여 개 생산자, 480여 품목을 준비했다.

이지수 이마트 축산 바이어는 “최근 날씨가 따뜻해지면서 나들이길에 나서는 고객들을 위한 육류 행사를 준비했다”며 “다양한 상품으로 즐거운 바비큐 파티를 즐기시길 바란다”고 말했다.