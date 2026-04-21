김민석 총리 "과학기술 5대 강국 목표로 과감한 투자하겠다"

김민석 국무총리는 21일 “정부는 과학기술 5대 강국을 목표로 해서 과감한 투자와 제도 혁신을 이어가겠다”고 말했다.

김 총리는 이날 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 2026 과학·정보통신의 날 기념식에 참석해 “이재명 대통령은 '과학에 투자하고 관심을 가진 국가가 부흥한다. 과학자들이 국가라는 언덕에 기대어 하고 싶은 일을 하며 새로운 희망을 만들어달라'고 말했다”며 이같이 밝혔다.

먼저 AI 3대 강국 도약에 총력을 다하겠다는 점을 강조했다.

사진_뉴시스

김 총리는 “지난해 첨단그래픽처리장치(GPU) 26만 장 규모를 확보하고 AI 컴퓨팅 센터 구축의 기반을 마련했다”며 “올해는 세계 10위 안에 드는 독자 AI 모델을 개발하고 있다”고 했다.

이어 “얼마 전에 미국과 제네바를 다니면서 UN AI 허브에 관한 세계적인 합의를 첫 실마리를 여는 일에 함께 했다”며 “글로벌 AI 허브도 반드시 유치해 내겠다”고 덧붙였다.

그는 또 “올해 1월 과학기술계의 오랜 숙원이었던 연구개발 예비타당성 조사를 폐지했다”면서 “앞으로 자율과 창의를 토대로 실패할 것을 두려워하지 않고 도전할 수 있는 연구개발 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

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그러면서 “무엇보다 젊은 과학자들이 경제적 걱정 없이 연구에 몰입할 수 있도록 장학금과 연구 생활 장려금을 확대하는 등 맞춤형 지원을 강화하겠다”고 강조했다.

아울러 “위기를 극복하고 다시 도약해야 하는 힘은 정부만의 힘과 노력에서 나오지는 않는다”며 “과학기술과 정보통신의 주체인 여러분의 창의와 도전, 그리고 국민 여러분의 지지와 참여가 더해질 때 위기가 기회로 바뀔 거라 믿는다”고 했다.