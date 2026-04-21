일레븐랩스, AI 돌봄 시장 공략…케어링에 음성 기술 공급

일레븐랩스가 고령화사회에 대응하기 위해 인공지능(AI) 기반 돌봄 모델을 확대한다.

일레븐랩스는 케어링에 '일레븐랩스 에이전트 플랫폼'을 도입해 'AI 마음돌봄' 서비스 적용 범위를 확대한다고 21일 밝혔다.

이번 협력은 음성 AI로 노인 대상 정서적 돌봄을 강화하는 데 초점이 맞춰졌다. 케어링은 AI가 정기적으로 전화를 걸어 대화를 제공하는 방식으로 돌봄 사각지대를 보완하고 있다.

일레븐랩스가 고령화사회에 대응하기 위해 인공지능(AI) 기반 돌봄 모델을 확대한다. (사진=일레븐랩스)

특히 AI 도입으로 노인 자존감을 높이고 요양보호사 업무 부담을 줄이는 효과를 강화할 기술이 단순 보조를 넘어 돌봄 품질 개선에 기여하고 있다는 점이 핵심이다.

케어링은 현재 방문요양과 주간보호센터를 통해 약 1만2000명 노인 대상으로 서비스를 운영하고 있다. 전국 60개 센터를 직영으로 운영하며 900여명의 임직원과 6만명 이상의 요양보호사 풀을 확보했다.

AI 마음돌봄 서비스는 돌봄 인력이 없는 시간대에 혼자 있는 노인을 대상으로 한다. 초고령 사회 진입으로 확대되는 돌봄 공백 문제에 대응하기 위한 전략이다.

기술 측면에서는 자연스러운 한국어 발화 품질과 정서적 표현이 강조됐다. 또 느린 발화에도 끊기지 않는 대화 흐름과 저지연 성능을 구현해 실제 대화 경험을 높였다.

해당 서비스는 에이전트 플랫폼 구조를 통해 빠른 프로토타이핑이 가능해졌다. 헬스케어 환경에서 안정적인 성능을 유지하는 신뢰성과 다국어 기반 확장성도 확보했다.

두 기업은 이번 서비스 파일럿 프로젝트 성과도 공개했다. 1차에서는 통화 완료율 100%와 평균 통화 시간 4분 22초를 기록했고 2차에서는 재참여율 100%와 평균 통화 시간 목표를 상회하는 결과가 나왔다.

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케어링은 이를 바탕으로 올해 서비스 대상을 2000명으로 확대할 계획이다. 2027년에는 2만명 규모로 확장하고 다국어 기반으로 글로벌 시장 진출도 추진한다.

김태성 케어링 대표는 "고령인구 증가와 돌봄 인력 부족으로 돌봄 공백 우려가 커지고 있는 지금 AI기술을 적극적으로 도입해 어르신 돌봄 공백을 줄여야 한다"며 "사람냄새가 느껴지는 일레븐랩스 솔루션으로 노인 자존감을 지키고 돌봄의 빈 시간을 채워가고 있다"고 밝혔다.