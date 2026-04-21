위메이드, 비댁스와 MOU 체결…'스테이블코인 결제' 표준 모델 구축

위메이드(대표 박관호)는 국내 최대 규모 디지털 자산 수탁 기업 비댁스(대표 류홍열)와 스테이블코인 결제 모델 공동 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 파트너십은 위메이드의 블록체인 금융 네트워크 기술과 비댁스의 규제 친화적 수탁 인프라를 결합해 실제 사업화가 가능한 국내 결제 사업 표준 모델을 수립하는 것을 목표로 한다.

양사는 업무 협약에 따라 위메이드가 자체 개발한 원화 스테이블코인 전용 메인넷 '스테이블넷'과 비댁스의 '법인용 수탁 지갑'을 우선적으로 연동할 계획이다.

위메이드, ‘비댁스’와 스테이블코인 결제 표준 모델 구축위한 MOU 체결.

이를 통해 고객확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 등 금융 규제 솔루션을 지원하는 동시에 정보보호관리체계인증(ISMS)과 글로벌 보안 인증(SOC 1 Type2)을 갖춘 최고 수준의 수탁 환경을 제공할 예정이다.

두 회사는 향후 준비금 관리 모델 및 단기 운용 아키텍처를 공동으로 설계하고 관련 법을 준수하는 머니마켓펀드(MMF) 토큰 연계까지 기술적 완성도를 높일 방침이다. 나아가 금융기관을 대상으로 한 기술검증(PoC) 사례 발굴과 스테이블코인 컨소시엄 구성에 적극적으로 나서며 신규 사업 기회를 최우선으로 모색한다.

류홍열 비댁스 대표이사는 “비댁스의 규제 친화적 수탁 인프라와 위메이드의 스테이블코인 네트워크가 결합되면 금융기관이 신뢰하고 활용할 수 있는 실질적인 스테이블코인 결제 모델이 만들어질 것”이라며 “국내 스테이블코인 시장의 표준을 만들어 가는 데 함께하겠다”고 밝혔다.

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김석환 위메이드 부사장은 “이번 협약은 위메이드의 블록체인 기술력과 비댁스의 기관급 수탁 역량을 결합해 국내 스테이블코인 생태계를 한 단계 도약시키는 중요한 계기가 될 것”이라며 “양사의 협력을 통해 신뢰할 수 있는 스테이블코인 결제 서비스를 빠르게 시장에 선보이겠다”고 전했다.

한편 위메이드는 지난 1월 30일 누구나 홈페이지를 통해 생태계를 미리 체험해 볼 수 있는 스테이블넷의 테스트넷을 일반에 공개한 바 있다.