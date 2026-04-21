이동통신 3사 위치정보 정확도 개선

소방과 경찰 등 긴급구조기관에 제공되는 이동통신 3사 위치정보의 위치정확도와 위치기준 충족률이 개선됐다.

방송미디어통신위원회는 21일 긴급구조 위치정보의 품질 향상을 유도하기 위해 이동통신 3사와 휴대전화 단말기를 대상으로 한 ‘2025년 긴급구조 위치정보 품질 측정 결과’를 발표했다.

2025년도 품질측정 결과 전년도 대비 이동통신 3사의 ‘기지국’ 방식 위치정확도는 25.0m에서 22.0m로 개선됐으나 응답시간은 1.4초에서 1.9초로 다소 늘어났다. 위치기준 충족률은 99.6%다.

위성항법시스템(GPS) 방식의 경우 위치정확도는 12.7m에서 12.3m로 개선됐으나, 위치응답시간은 1.7초에서 2.4초로 다소 늘어났고, 위치기준 충족률은 99.2%를 기록했다.

와이파이 방식은 위치정확도와 위치기준 충족률이 개선됐고 위치응답시간은 동일한 수치를 보였다.

통신사 별로 기지국 방식의 위치정확도는 KT 15.1미터, SK텔레콤 22.3미터, LG유플러스 23.3미터 순으로 나타났다. GPS 방식은 SK텔레콤 9.2미터, KT 13.1미터, LG유플러스 23.3미터 순이다. 또 와이파이 방식은 SK텔레콤이 12.6미터, KT 14.9미터, LG유플러스 21.6미터로 측정됐다.

위치응답시간은 ▲기지국 방식에서 KT 1.2초, SK텔레콤 1.6초, LG유플러스 2.8초 ▲GPS 방식은 KT 1.6초, SK텔레콤 2.1초, LG유플러스 3.6초 ▲와이파이 방식에서 KT 1.6초, SK텔레콤 2.6초, LG유플러스 3.1초로 나타났다.

위치기준 충족률은 ▲기지국 방식에서 KT 100%, SK텔레콤 99.5%, LG유플러스 99.3%, ▲GPS) 방식에서 KT 99.8%, SK텔레콤 99.5%, LG유플러스 98.3%로 나타났으며 ▲와이파이 방식은 KT 99.8%, LG유플러스 99.4%, SK텔레콤 99.0%로 조사됐다.

2025년 측정에서 처음 포함된 애플사의 ‘아이폰’은 긴급구조기관이 위성항법시스템(GPS) 위치정보 제공을 요청했을 때 단말기 자체적으로 계산한 복합측위 위치정보를 제공한다. 위치정확도는 24.3m, 위치응답시간은 17.6초, 위치기준 충족률은 97.5%로 나타났으며, 애플사는 아이폰 위치응답시간의 경우 2027년 초까지 개선할 예정이라고 밝혔다.

휴대전화 단말기의 긴급구조 위치정보 제공 기능 측정은 국내 자급제, 유심(USIM) 이동, 키즈폰, 외산 단말기 총 24종에 대해 긴급구조 요청 시 기지국과 GPS, 와이파이 방식별로 위치정보를 제공하는지 살폈다.

기지국 방식의 위치정보는 단말기의 종류와 상관없이 모든 단말기에서 제공했다. GPS 방식의 위치정보는 국내 자급제 단말기, 유심 이동 단말기, 키즈폰 단말기, 샤오미 단말기에서 제공되며 애플 단말기는 GPS 대신 자체적으로 계산한 복합측위 위치정보를 제공했다.

관련기사

와이파이 방식의 위치정보는 국내 자급제 단말기, 유심 이동 단말기, 키즈폰 단말기에서 제공되나 샤오미와 애플 등 외산 단말기에서는 제공하지 않는 것으로 확인됐다.

김종철 방미통위원장은 “이번 결과를 토대로 업계 등과 긴밀히 협력해 긴급구조 위치정보 품질 수준을 단계적으로 높여가고, 기술 산업 환경 변화에 맞게 관련 기준과 제도 등을 합리적으로 개선할 점이 있는지 모색해 나가겠다”고 말했다.