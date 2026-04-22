과기정통부 해외 우수인재 유치 범부처 협의 본격화

과학기술정보통신부는 22일 세종 청사에서 교육부, 법무부, 산업부 등 8개 관계부처가 참여하는 외국인정책위원회 내 '전문인력 유치 지원 실무분과위원회'를 개최한다.

이번 회의에서는 ▲부처별 전문인력 유치 관련 추진 현황 공유 ▲과학기술 분야 톱티어 비자 추진 ▲해외인재 유치 홍보 및 협조 ▲글로벌 원스톱 전담지원 체계 구축 등 4개 안건을 논의한뒤, 전문 인력 유치 지원 방안을 모색한다.

과기정통부가 해외 우수인재 유치 지원을 위한 범부처 협업에 시동을 걸었다. (이미지=클립아트코리아)

과기정통부는 이번 회의를 계기로 전문인력 유치 지원 정책이 현장에서 보다 효과적으로 작동할 수 있도록, 관계부처와의 실무 협의를 지속 이어나갈 계획이다.

이준배 미래인재정책국장은 “글로벌 기술 경쟁이 치열해지는 상황에서 핵심 인재 확보는 국가 경쟁력을 좌우하는 중요한 과제”라며, “관계부처와 긴밀히 협력해 해외 우수 인재가 국내에 안정적으로 정착하고 역량을 발휘할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.