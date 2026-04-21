HUD 기본·ADAS 확대…기아, '2027 K8' 3679만원부터

기아가 준대형 세단 K8의 연식변경 모델 'The 2027 K8(2027 K8)'을 출시하고 본격 판매에 돌입했다.

기아는 21일 2027 K8을 출시하며 고객 선호 사양을 중심으로 상품성을 강화하고 가격 경쟁력을 높였다고 밝혔다.

판매 가격은 2.5 가솔린 모델 기준 3679만원부터 4595만원까지이며, 1.6 터보 하이브리드 모델은 4206만원부터 5102만원까지다.

기아 'The 2027 K8' (사진=기아)

이번 모델은 편의 및 안전 사양을 확대 적용한 것이 특징이다. 최상위 트림인 시그니처에는 헤드업 디스플레이(HUD)를 기본 탑재해 주행 중 시선 분산을 줄이고 안전성과 편의성을 동시에 개선했다.

노블레스와 베스트 셀렉션 트림에는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 대폭 확대됐다. 노블레스 트림에는 고속도로 주행 보조 2(HDA 2), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 후석 승객 알림 등이 기본 적용됐다. 베스트 셀렉션 트림에는 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 보조 등이 추가됐다.

기아는 출시를 기념해 구매 혜택도 마련했다. 오는 5월 31일까지 계약하고 6월 내 출고하는 고객에게는 기아 멤버스 포인트 30만 원을 지급한다. 또한 개별소비세 인하 종료에 따른 부담을 줄이기 위해 6월 이후 인도 시 70만 원을 보상한다.

이와 함께 최저 2.9% 금리 금융 프로그램과 함께 신차 재구매 시 중고차 잔존가치를 최대 70%까지 보장하는 '스마트 오너 구매 프로그램'도 운영한다.

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한편 K8은 전장 5m 이상의 차체를 기반으로 넉넉한 실내 공간을 제공하며, 하이브리드 모델은 복합 연비 18.1km/ℓ를 기록해 높은 효율성을 확보했다. 지난해에는 전체 판매의 약 62%가 하이브리드 모델일 정도로 높은 인기를 얻었다.

기아 관계자는 "2027 K8은 고객이 체감할 수 있는 프리미엄 가치를 중심으로 경쟁력을 강화한 모델"이라며 "준대형 세단 시장에서 높은 만족도를 제공할 것"이라고 밝혔다.