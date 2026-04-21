경찰, 하이브 방시혁 구속영장 신청…사기적 부정거래 혐의

하이브 상장 전 사모펀드에 지분 매각 유도…약 1900억원 취득한 듯

인터넷입력 :2026/04/21 13:07    수정: 2026/04/21 13:19

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

경찰이 사기적 부정거래 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장에게 구속영장을 신청했다. 

21일 서울경찰청 금융범죄수사대는 방 의장에게 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 방 의장은 2019년 하이브 상장 전 초기 투자자들에게 주식 상장 계획이 없다고 속이고, 자신과 친분이 있는 인물이 설립한 사모펀드에 지분을 넘기도록 유도한 혐의를 받는다. 

이 과정에서 방 의장은 사전에 체결된 주주 간 계약에 따라 매각 차익의 30%를 배분 받은 것으로 알려졌다. 경찰은 방 의장이 약 1900억원 규모의 부당이득을 취한 것으로 보고 있다. 

방시혁 하이브 의장이 28일 오후 서울 중구 롯데호텔 서울에서 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트 대통령과의 간담회에 참석하고 있다.2024.05.28.(사진=뉴시스)

경찰은 다섯 차례에 걸쳐 의장을 소환해 조사한 있으며, 막판 법리 검토를 진행 중이다. 

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법무부는 경찰의 요청에 따라 방 의장에 대해 출국 금지 조치를 내렸다. 그러나 전날 주한미국대사관은 방 의장에 대해 출국 금지를 해제해달라는 취지의 협조 요청 서한을 보내기도 했다. 

같은 날 박정보 서울경찰청장은 정례 기자간담회에서 "수사는 거의 마무리됐다"며 "법리 검토 중이고 이 사건도 머지 않은 시일 내에 종결할 수 있을 것"이라고 말했다. 

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
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