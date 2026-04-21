[영상] 아이폰17 프로 맥스로 담은 ‘지구 일몰’

유인 달 탐사 ‘아르테미스 2’ 임무에 참여한 미국 항공우주국(NASA) 우주비행사 리드 와이즈먼이 아이폰으로 촬영한 ‘지구 일몰’ 영상이 공개됐다.

나인투파이브맥 등 외신은 와이즈먼이 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 공개한 영상을 20일(현지시간) 보도했다.

NASA 우주비행사 리드 와이즈먼이 아이폰17 프로 맥스로 촬영한 ‘지구 일몰’ 영상을 공개했다. (사진=리드 와이즈먼 엑스 @astro_reid)

영상에는 달 뒤로 지구가 서서히 지는 이른바 ‘지구 일몰’ 장면이 담겼다.

영상=리드 와이즈먼 엑스 @astro_reid

해당 영상은 아이폰17 프로 맥스로 8배 줌을 활용해 촬영됐으며, 별도의 편집 없이 원본 그대로 공개됐다. 와이즈먼은 실제 육안으로 보는 풍경과도 상당히 유사하다고 설명했다.

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그는 영상을 공개하며 “평생 단 한 번뿐인 기회였다”며 “마치 우주에서 가장 낯선 자리에서 해변의 석양을 바라보는 것처럼 ‘지구 석양’을 담은 영상을 찍지 않을 수 없었다”고 소감을 밝혔다.

앞서 NASA는 지난 2월 우주 공간에서 최신 스마트폰 사용을 허용했으며, 아이폰17 프로 맥스는 엄격한 승인 절차를 거쳐 이번 달 진행된 유인 달 궤도 탐사 임무 ‘아르테미스 2’의 공식 장비로 채택됐다. 이에 따라 해당 기기는 우주비행사들과 함께 달 탐사에 투입돼 다양한 우주 사진을 촬영했다.