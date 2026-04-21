[ZD e게임] 넷마블 '몬길: 스타다이브', 현대적으로 재해석한 수집형 RPG

넷마블의 신작 수집형 액션 RPG ‘몬길: 스타다이브’가 지난 15일 PC와 모바일 플랫폼으로 정식 출시됐다.

지난 2013년 국내 모바일 시장을 휩쓸었던 '몬스터 길들이기' 정통 후속작인 이 게임은 원작의 감성을 계승하면서도 최신 서브컬처 트렌드를 반영한 비주얼과 시스템으로 무장해 이용자들의 시선을 끌고 있다.

출시 직후 양대 마켓 인기 1위와 구글 플레이 매출 5위에 오르는 등 초반 흥행 가도를 달리는 중이다.

'몬길: 스타다이브' 시작 화면. 사진=지디넷코리아

언리얼 엔진5로 재탄생한 매력적인 캐릭터

언리얼 엔진 5 기반의 고품질 그래픽은 이 게임의 첫인상을 결정짓는 요소다. 베르나, 클라우드, 프란시스, 오필리아 등 주요 캐릭터들은 현재 서브컬처 시장의 미감을 충실히 반영한 3D 모델링으로 구현됐다.



이외에도 원작 인기 캐릭터가 리뉴얼된 모습으로 합류해 기존 팬들의 기대를 더한다. 캐릭터별로 뚜렷한 개성과 서사도 부여돼 있어 수집 동기를 자극한다.

메인 스토리 컷신 중 일부 장면. 사진=지디넷코리아

스토리는 다양한 캐릭터가 대륙 내 사건을 해결하는 액션 활극을 중심으로 전개된다. 구성은 가볍지만 각 캐릭터 성격이 자연스럽게 드러나는 방식으로 짜여 있어 몰입감을 높인다.

직관적이면서도 깊이 있는 '태그 액션'

전투 시스템은 3개의 캐릭터를 조합해 실시간으로 교체하며 싸우는 '태그 액션' 방식을 채택했다. 캐릭터 교체 시 범위 공격을 가하거나 일정 시간 함께 전투를 돕는 시스템을 통해 여러 명이 함께 플레이하는 듯한 역동성을 구현했다.

태크 전투를 활용하는 모습. 영상=지디넷코리아

조작 진입장벽은 낮은 편이다. 몬스터 특수 공격이나 그로기 상태에 맞춰 화면에 출력되는 알림을 따라가는 것만으로도 화려한 연출과 경쾌한 손맛을 경험할 수 있다. '쉬움' 난이도를 별도로 제공해 액션 장르에 익숙하지 않은 이용자들도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.

액션감도 충분하다. 속성 조합, 회피, 패링, 부위 파괴 등 숙련도에 따라 파고들 수 있는 요소가 갖춰져 있어 숙련된 이용자들에게도 적절한 긴장감을 선사한다.

탐험과 수집의 재미, 피로도 낮춘 편의 기능

성장 시스템의 핵심은 원작 정체성을 살린 '몬스터링'이다. 몬스터를 처치해 획득하는 몬스터링은 캐릭터의 능력치를 높이거나 전투를 직접 보조하는 역할을 한다. 합성으로 얻는 '돌연변이 몬스터링'은 수집과 연구의 재미를 더하는 요소로 작용한다.

탐험 중 획득한 몬스터링은 캐릭터에 장착할 수 있다. 사진=지디넷코리아

반복 플레이에 따른 피로도를 낮추는 편의 기능도 눈에 띈다. '소탕' 기능인 빠른 전투로 파밍 부담을 줄였으며, 순간 이동을 통해 퀘스트 진행 중 이동하는 번거로움을 최소화했다.

탐험 콘텐츠도 풍성하게 마련됐다. 숨겨진 보물 상자부터 오즈의 퍼즐, 채집·제작 등 오픈월드 곳곳에 배치된 탐험 요소는 메인 콘텐츠의 빈틈을 넉넉히 채웠다.

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장기 흥행 위한 과제

경쟁이 치열한 서브컬처 시장에서 '몬길'만의 색깔을 더 선명하게 드러낼 묘수가 필요해 보인다. 현재로서는 각종 인기 요소들을 고루 갖췄다는 인상이 강한 만큼, 이용자 마음을 단번에 사로잡을 차별화된 한 방이 아쉽다.

그럼에도 서비스 안정화와 지속적인 이용자 소통이 뒷받침된다면 넷마블의 든든한 지식재산권(IP)로 자리매김할 수 있을 것으로 기대된다.