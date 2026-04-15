넷마블 신작 '몬길: 스타 다이브', 글로벌 정식 출시

넷마블(대표 김병규)은 넷마블몬스터가 개발한 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 '몬길: 스타 다이브'를 글로벌 시장에 정식 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 신작은 중국 등 일부 국가를 제외한 전 세계 이용자를 대상으로 모바일(구글 플레이·애플 앱스토어)과 PC(에픽게임즈 스토어·넷마블 런처) 플랫폼을 통해 동시 서비스된다.

이 게임은 지난 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 공식 후속작으로 언리얼 엔진5를 활용한 고품질 그래픽을 내세웠다. 이용자는 필드 몬스터를 포획하고 합성하는 '몬스터 컬렉팅' 시스템과 함께 3인 파티 기반의 실시간 태그 액션 전투를 즐길 수 있다.

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넷마블 신작 '몬길: 스타 다이브', 15일 글로벌 정식 출시.

넷마블은 정식 출시를 기념해 ▲'야옹이와 떠나는 모험' ▲'몬스터 포획 및 보스 도전 미션' ▲'토벌 도전 미션' ▲'차원 균열 도전 미션' 등 다채로운 인게임 이벤트를 마련했다. 미션을 완수한 이용자에게는 캐릭터 소환권인 '약속의 나침반'을 비롯해 몬스터링을 5성으로 즉시 승급시키는 '특별한 황금빛 승급의 돌', '몬스터링 상자' 등이 보상으로 지급된다.

첫 번째 픽업 이벤트 캐릭터로는 '메이드와 토끼풀 여관' 소속 메이드인 '에스데'가 등장하며, 연계 스토리 이벤트 '어서오세요, 메이드와 토끼풀에'가 함께 열린다. 해당 이벤트 참여 시 프로필 장식용 라이브 배경 '에스데: 메이드의 미소'와 각종 성장 재화를 얻을 수 있다.