김건 넷마블몬스터 대표 "몬길: 스타다이브, IP 부활 아닌 새로운 시작"

"'몬길: 스타다이브'는 '몬스터 길들이기' IP의 부활이 아닌 시작이라고 생각합니다."

김건 넷마블몬스터 대표는 9일 오후 서울 구로구 넷마블 지타워에서 열린 인터뷰 현장에서 이같이 밝혔다.

이번 인터뷰는 오는 15일 예정된 '몬길: 스타다이브'의 글로벌 정식 출시를 앞두고 게임의 상세한 특징과 서비스 방향성을 공유하기 위해 마련됐다. 인터뷰에는 김 대표와 이다행 넷마블 사업본부장이 나섰고, 강동기 넷마블 사업부장은 게임 소개를 맡았다.

(왼쪽부터) 강동기 넷마블 사업부장, 김건 넷마블몬스터 대표, 이다행 넷마블 사업본부장이 9일 서울 구로구 넷마블 지타워에서 열린 '몬길: 스타다이브' 인터뷰 현장에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진=지디넷코리아

국민 RPG의 귀환…수집과 액션 재미 극대화

'몬길: 스타다이브'는 13년 만에 돌아온 '몬스터 길들이기'(이하 몬길) IP의 정식 후속작이다. 몬길은 누적 다운로드 1500만건을 기록하며 인기를 끌었던 작품이다.

이번 신작은 원작의 감성을 계승하면서도 캐릭터를 수집해 장비처럼 사용하는 '몬스터링', 전투 중 몬스터를 소환하는 '링크 체인' 등 독창적인 시스템을 도입해 핵심 재미를 강화했다. 전투는 3인 파티 태그 액션 방식으로 진행된다.

몬길 최초의 전설 몬스터 '레기눌라' 사진=지디넷코리아

아울러 이날 현장에서는 수집의 종착점이자 엔드 콘텐츠인 '전설 몬스터'가 베일을 벗었다. 첫 번째 전설 몬스터의 이름은 '레기눌라'로, 일반 몬스터와 차별되는 강력한 성능과 유니크한 외형을 자랑한다.

강동기 사업부장은 "전설 몬스터는 출시 이후 업데이트를 통해 순차적으로 추가될 예정"이라며 "첫 주자인 레기눌라는 오는 5월 업데이트를 통해 게임 내에서 만나볼 수 있다"고 설명했다.

"진입 장벽 낮췄다"…이용자 중심의 BM과 편의성

넷마블은 신규 유저들이 쉽게 안착할 수 있도록 '쉬운 난이도'를 추가하는 등 편의성을 대폭 개선했다. 언제든지 설정에서 난이도 변경이 가능하며, 낮은 난이도를 선택하더라도 보상 차이가 크지 않다.

김 대표는 "추천 난이도가 정말 재미있는 난이도라고 생각한다"고 강조했다. 그는 "조작이 있는 게임이다 보니 디바이스나 개인 실력에 따라 차이가 있을 수 있어 쉬운 난이도를 마련했지만, 게임의 진정한 재미를 느끼고 싶은 이용자라면 추천 모드를 즐겨보길 권한다"고 말했다.

사진=지디넷코리아

비즈니스 모델(BM) 역시 이용자 친화적으로 설계됐다. 캐릭터 획득 확률은 동 장르 평균보다 높은 1%로 설정했으며, 90회 모집 시 확정적으로 캐릭터를 획득할 수 있는 천장 시스템을 도입했다.

이다행 사업본부장은 "상술로 이용자를 기만하지 않고, 더 많은 사람이 캐릭터를 수집해 즐길 수 있도록 허들을 낮추는 데 집중했다"고 설명했다.

조선풍 세계관 '수라'로 글로벌 시장 정조준

글로벌 시장 공략을 위한 비장의 카드는 조선 후기를 모티브로 한 동양풍 지역 '수라'다. 중세 판타지나 근미래 배경의 기존 게임들과 차별화되는 지점으로, 단청의 무늬나 비파의 모양 등 디테일한 부분까지 철저한 고증을 거쳤다.

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김건 넷마블몬스터 대표. 사진=지디넷코리아

이와 함께 김 대표는 "최근 국산 서브컬처 게임들이 고전하는 상황에서 우리가 가장 잘하는 것에 집중했다"며 "숏폼 드라마처럼 속도감 있는 전개로 유저들이 쉽게 몰입할 수 있도록 만들었다"고 덧붙였다.

'몬길: 스타다이브'는 오는 15일 모바일과 PC 플랫폼을 통해 전 세계에 동시 출시된다. 이후 콘솔 플랫폼으로의 확장도 이어갈 계획이다.