호텔신라, ‘신라스테이’ 해외 첫 진출…중국 옌청에 개관

호텔신라의 프리미엄 비즈니스 호텔 브랜드 ‘신라스테이’가 해외 시장에 첫 진출한다.

호텔신라는 오는 28일 중국 장쑤성 옌청에 ‘신라스테이 옌청’을 개관한다고 21일 밝혔다.

호텔신라는 최상위 럭셔리 브랜드 ‘더 신라(The Shilla)’, 어퍼업스케일 라이프스타일 브랜드 ‘신라모노그램(Shilla Monogram)’, 업스케일 브랜드 ‘신라스테이(Shilla Stay)’로 구성된 3대 브랜드 체계를 구축하고 있다.

신라스테이 옌청 전경. (제공=호텔신라)

신라스테이는 2013년 선보인 비즈니스 호텔 브랜드다. 현재 서울, 부산, 제주 등 국내 주요 거점에 총 16개 호텔을 운영하고 있다. 호텔신라는 이번 진출을 시작으로 향후 해외 시장에서의 입지를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

신라스테이 옌청은 총 223개 객실 규모로 ▲올데이 다이닝 레스토랑 ‘카페(cafe)’ ▲한식 전문 레스토랑 ‘도원’ ▲로비 라운지 등 식음 시설과 ▲연회장 ▲미팅룸 ▲피트니스, ▲런드리룸 등 다양한 부대시설을 갖췄다.

한식 레스토랑을 통해 한국 호텔 브랜드만의 식음 경쟁력을 선보이며, 현지 고객과 한국 방문객 모두를 아우르는 차별화된 경험을 제공할 예정이다.

호텔은 중국 장쑤성 옌청 경제기술개발구(ETDZ)에 위치한다. 옌청은 장쑤성 내 인구 규모 2위의 주요 경제 도시로, 국제공항과 항만을 갖춘 연해 교통 거점이다.

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특히 호텔이 위치한 경제기술개발구는 자동차 및 첨단 제조 산업 중심의 핵심 개발 지역으로 다수의 한국 기업과 협력사가 다수 진출해 있는 한·중 경제 협력의 주요 거점이다. 옌청 최대 규모 국제 전람회장과도 인접하게 위치해 전시·컨벤션 수요를 직접적으로 흡수할 수 있는 입지를 갖췄다.

호텔신라 관계자는 “신라스테이 옌청은 이러한 지역적 특성을 바탕으로 비즈니스와 관광 수요를 동시에 흡수하며, 현지 시장 내 입지를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.