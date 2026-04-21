UNIST 연구실 한곳서 세계 3대 AI학회 논문 3편 동시 발표

'강화학습' 연구로 1만 9,000편 경쟁 5,300편에 들어

과학입력 :2026/04/21 08:45

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

UNIST는 한승열 인공지능대학원 교수 연구팀 논문 3편이 오는 23일 브라질 리우데자네이루에서 열리는 표현학습국제학회(ICLR)에 채택됐다고 21일 밝혔다.

ICLR은 신경정보처리시스템학회(NeurIPS), 국제머신러닝학회(ICML)와 함께 세계 3대 AI 학회로 꼽힌다.

왼쪽부터 한승열 교수와 각 연구의 제1저자인 이상현· 황재박· 조용현 연구원.(사진=UNIST)

UNIST 측은 "심사 기준이 까다로워 단일 연구실에서 3편의 논문이 동시에 채택된 것은 드문 사례"라고 말했다.

실제 올해 ICLR에는 전 세계에서 1만 9000여 편의 논문이 제출됐다. 이 중 약 27%인 5,300여 편만이 심사를 통과했다. 특정 연구실에서 논문 3편이 채택될 수학적 확률은 2%정도다.

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논문 3편은 ▲자기 개선 스킬 학습법(SISL) ▲엄격한 하위 목표 실행(SSE)’ 학습기술▲연속적 하위 가치 Q-러닝(S2Q) 등 모두 인공지능 분야 강화학습과 관련있다.

이상현, 황재박, 조용현 연구원이 각 연구의 제1저자로 참여했다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
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UNIST ICLR 강화학습 AI

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