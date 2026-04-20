고령친화 제품 개발 지원하는 ‘에이지 테크’ 종합지원센터 5개소 선정

보건복지부와 한국보건산업진흥원은 고령자 대상 인공지능 등 첨단기술 기반 제품․서비스의 실증과 상용화를 체계적으로 지원할 ‘에이지 테크(Age-Tech) 종합지원센터’ 5개소를 선정했다고 밝혔다.

이번에 선정된 5개소는 ▲부산테크노파크 바이오헬스센터(부산) ▲계명대학교 사용성평가연구센터(대구) ▲광주테크노파크 산업기술실증센터(광주) ▲경희대학교 산학협력단(용인) ▲성남시니어산업혁신센터(성남) 등이다.

에이지 테크(Age-Tech)란 고령자의 삶의 질 향상을 목표로 한 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 웨어러블, 로보틱스, 바이오테크 등 첨단기술 기반의 제품 및 서비스를 의미하며, 종합지원센터에서는 고령화에 따른 돌봄 수요 증가에 대응해 인공지능 등 첨단기술이 적용된 고령자 대상 제품 중심으로 실증과 상용화 연계를 지원할 예정이다.

이번에 선정된 5개 에이지 테크(Age-Tech) 종합지원센터에는 올해 개소당 1억4천만원이 지원되며, 5개 센터는 고령자 대상 인공지능 등 첨단기술 기반 제품의 기획부터 실증, 사용성평가, 상용화 연계까지 전주기 지원을 수행한다.

에이지 테크(Age-Tech) 종합지원센터 운영체계(출처=보건복지부)

구체적으로 기업 대상으로 초기 단계 에이지 테크 제품의 수요 맞춤형 제품 기획‧개발·기술 개선 컨설팅 및 제품을 대상으로 실제 생활환경과 유사한 리빙랩에서 실증 운영을 통해 신뢰성·안전성·조작성 개선 등 기업의 시장 진입을 지원한다.

또 고령친화산업진흥법상 고령친화 우수제품 지정과 연계된 사용성 평가를 수행하고, 산업계에서 공통으로 활용할 수 있는 가이드라인 개발·보급하는 한편, 소비자 및 바이어 대상 상설 전시·체험 공간을 운영해 제품을 직접 체험하는 기회 제공과 성과교류회 등을 통해 기술 노하우를 산업계 전반에 확산시켜 에이지 테크(Age-Tech) 생태계 활성화를 도모한다.

임을기 보건복지부 노인정책관은 “에이지 테크 종합지원센터는 기술력은 있으나 실증 기회를 찾지 못했던 기업에는 성장 기반을 마련해주고, 어르신들에게는 더 안전하고 편리한 제품을 만날 수 있는 기회를 제공할 것이다”이라며 “선정된 5개 기관이 지역 거점으로 역할을 다할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.

차순도 한국보건산업진흥원 원장은 “선정된 5개 센터가 지역 거점으로서 현장 수요에 기반한 실증과 제품 고도화를 지원하고, 에이지 테크 제품의 시장 진입과 사업화 연계를 뒷받침할 수 있도록 사업 운영을 지원할 계획이다”라고 말했다.