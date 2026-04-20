민테크, 10년 쌓은 배터리 테스트 데이터 산학연에 공유한다

배터리 검사·진단 전문 기업 민테크(대표 홍영진)는 지난 10여년간 축적해 온 배터리 셀·모듈·팩 시료 및 테스트 데이터를 관련 산학연 기관에 공개하고 기술 협력을 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 결정은 배터리 기술개발에 박차를 가하고 있는 국내 기업, 대학, 공공 및 연구기관들이 겪고 있는 시료 확보 및 고품질 데이터 부족 문제를 해결하고, 차세대 배터리 개발·제조·검사·진단 기술 및 연구개발 역량을 강화하는 데 기여하려는 목적으로 추진한다고 회사 측은 설명했다.

민테크가 공개하는 시료와 데이터는 지난 10여년 동안 다양한 환경과 조건에서 수행된 배터리에 대한 고정밀 테스트 결과물이다. 여기에는 ▲배터리셀의 기초 전기화학 특성 ▲모듈 및 팩 단위의 충방전 수명 데이터 ▲노화 단계별 전기화학 특성 및 임피던스·EIS 데이터 ▲4000만km에 달하는 전기차 배터리 실 주행 데이터가 포함된다.

ABT(충방전기 일체형 올인원 배터리 테스터)

특히 실제 사용 환경에서 확보된 방대한 양의 시계열 데이터는 배터리 설계 개발 기술과 수명예측 알고리즘 및 안전성 진단 모델 고도화에 역할을 할 것으로 기대했다.

일반적으로 배터리 테스트 데이터를 확보하려면 유효한 표준시료와 장기간의 시간과 막대한 설비투자가 필요해 중소 규모 기업이나 대학 연구소 등에서 자체적으로 충분한 양을 확보하기가 쉽지 않았다.

이번 시료와 데이터 공개, 기술 협력은 이런 진입 장벽을 낮추고 연구기간을 획기적으로 단축해 배터리 연구개발과 제품 고도화 등 국가 산업 경쟁력을 높이는 데 기여할 것이란 전망이다.

홍영진 민테크 대표는 “이번에 공개하기로 결정한 시료와 데이터는 민테크가 지난 10여년 동안 현장에서 직접 일궈온 소중한 핵심 자산”이라며, “본 시료와 데이터가 마중물이 되어 대한민국 배터리 산업 경쟁력 확보와 관련 산업의 기술 개발 협력 강화에 도움이 되길 바라며, 향후 지속적으로 추가 시료와 데이터 공유를 통해 상생하는 배터리 생태계를 만드는 데 기여할 수 있으면 한다”고 말했다.

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배터리 시료 지원 및 데이터 활용을 원하는 기관은 민테크 회사 홈페이지 온라인문의를 통해 신청 가능하며, 소정의 자격 확인 및 보안 승인 절차를 거쳐 배터리 시료와 데이터를 제공받을 수 있다.

민테크는 향후에도 최신 시료와 테스트 데이터를 지속적으로 업데이트해 공유 범위를 확대해나갈 계획이다.